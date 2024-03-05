Пушилин: ВСУ отправляли 5 танков Abrams к Авдеевке

Украина перебросила на авдеевское направление не менее пяти танков Abrams, три из которых были уничтожены. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Информация, действительно, министерством обороны озвучена, что три танка [Abrams] уничтожены. По нашим данным, на авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли из этих трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня такой информации пока нет», — сказал Пушилин на территории Всемирного фестиваля молодежи.
Глава ДНР отметил, что в плане эффективности эти танки были переоценены западной пропагандой. По словам Пушилина, российские войска раз за разом демонстрируют, что им по силам справиться с этим оружием.
Российские войска 26 февраля уничтожили первый американский Abrams. Позже появились сообщения об уничтожении второго такого танка, а также были опубликованы кадры его поражения. Отмечается, что российские войска продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции на авдеевском направлении.
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