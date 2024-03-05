В курганском городе отремонтируют более десяти улиц и 20 км тротуаров

В Шадринске (Курганская область) отремонтируют дорожное полотно на 13 участках улиц. Также власти муниципалитета планируют привести в порядок более 20 километров тротуаров. Об этом сообщил глава города Антон Мокан в своем telegram-канале.
«С предпринимателями из нашего координационного совета проговорили планы по благоустройству, ремонту фасадов и дворов, дорожную кампанию. Представители бизнеса, как и многие шадринцы, спрашивали про ремонт Ефремова, освещение Курганского тракта, говорили о необходимости установки светофоров на аварийных перекрестках», — сообщил Мокан.
Учитывая возможности дорожного фонда и средств, выделенных областным правительством, ожидается, что будут отремонтированы следующие 13 участков в 2024 году:
- Безымянная (от ул. Ватутина до ул. Автомобилистов);
- Ватутина (от ул. Районной до ул. Безымянной);
- Ефремова (от ул. Щеткина до ул. С. Разина и от ул. Володарского до ул. Спартака);
- Калинина (от ул. Свободы до ул. Ватутина);
- К. Либкнехта (от ул. Октябрьской до ул. Ленина и от ул. Свердлова до ул. Ефремова);
- Комсомольская (от ул. Михайловской до ул. Октябрьской);
- Курганский тракт — ремонт дорожной сети и новое освещение;
- Луговая (от ул. Первомайской до дома № 70);
- Мальцевский тракт (от ул. Автомобилистов до кадетской школы; поворот на «Спутник»; поворот к домам №6 и 8; от границы города до остановки «Конечная»);
- Михайловская (от ул. Володарского до ул. Комсомольской);
- Омская (от разветвления с ул. Омской до ул. Энергетиков);
- Пугачева (от ул. Первомайской до ул. Широкая и от ул. Тельмана до пер. Дачный);
- Свободы (от ул. Бажова до ул. Космонавтов).
Кроме этого, глава города отметил, что в планах администрации сделать ремонт тротуаров по всей протяженности улиц Ефремова и Степана Разина. Также дорогу, по которой ходят пешеходы, планируют отремонтировать на улице 4-го Уральского полка — от Ефремова до Свердлова и на Куйбышева — от Батуринской до Маяковского. Также Мокан сообщил, что ремонт ждет и улицу Автомобилистов, работы по которой ранее не приняли и не оплатили подрядчику.
Ранее URA.RU писало, что в этом году в крупнейших городах региона приведут в порядок почти полторы сотни дворов. Сообщалось, что будет профинансирован ремонт 123 дворов в Кургане и более 20 дворовых территорий в Шадринске. Глава региона Вадим Шумков отмечал, что дворы будут отбираться по принципу учета их сопряжения с уже отремонтированными улицами и привязкой к готовым общественным территориями для достижения комплексного благоустройства.
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