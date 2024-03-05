В Тюменской области перекроют федеральную трассу на Омск

06 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Трассу перекроют с 23:00 до 23:40 Фото: Александр Елизаров © URA.RU Федеральную трассу Р-402 (Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск) в районе остановки Боровский ночью 7 марта перекроют на 40 минут для проведения строительных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на участке с 17 по 18 км (в районе ост. Боровский) 7 марта планируется проведение строительных работ. В связи с этим произойдет кратковременное перекрытие движения транспорта — с 23:00 до 23:40», — рассказали в ведомстве. На участке будут возводить пролет надземного пешеходного перехода. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрутов.

Федеральную трассу Р-402 (Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск) в районе остановки Боровский ночью 7 марта перекроют на 40 минут для проведения строительных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на участке с 17 по 18 км (в районе ост. Боровский) 7 марта планируется проведение строительных работ. В связи с этим произойдет кратковременное перекрытие движения транспорта — с 23:00 до 23:40», — рассказали в ведомстве. На участке будут возводить пролет надземного пешеходного перехода. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрутов.