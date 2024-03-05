05 марта 2024

В Тюменской области перекроют федеральную трассу на Омск

© Служба новостей «URA.RU»
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Стрежевская переправа. Излучинск, кирпич, дорожный знак, мост закрыт
Трассу перекроют с 23:00 до 23:40 Фото:

Федеральную трассу Р-402 (Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск) в районе остановки Боровский ночью 7 марта перекроют на 40 минут для проведения строительных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор».

«На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на участке с 17 по 18 км (в районе ост. Боровский) 7 марта планируется проведение строительных работ. В связи с этим произойдет кратковременное перекрытие движения транспорта — с 23:00 до 23:40», — рассказали в ведомстве.

На участке будут возводить пролет надземного пешеходного перехода. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрутов.

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Федеральную трассу Р-402 (Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск) в районе остановки Боровский ночью 7 марта перекроют на 40 минут для проведения строительных работ. Об этом URA.RU рассказали в «Уралуправтодор». «На автодороге Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск, на участке с 17 по 18 км (в районе ост. Боровский) 7 марта планируется проведение строительных работ. В связи с этим произойдет кратковременное перекрытие движения транспорта — с 23:00 до 23:40», — рассказали в ведомстве. На участке будут возводить пролет надземного пешеходного перехода. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения при планировании маршрутов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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