В Тюмени расширят аварийную дорогу

В Тюмени на дороге по улице Избышева появится еще одна полоса для автомобилей

Новые полосы должны будут разгрузить перекресток (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На улице Избышева в Тюмени появится дополнительная полоса для автомобилей, аналогичное решение применят и на Магистральной. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Перекресток этих двух улиц является аварийным.

«Принято решение организовать на улице Избышева дополнительную полосу движения со стороны улицы Хусаинова. А также дополнительную полосу по улице Магистральной, при движении от центральной части города», — рассказал в ролике, размещенном в telegram-канале ведомства, начальник отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антон Иванькович.

Главная причина аварий на перекрестке Избышева и Магистральной — нарушение очередности проезда. Водители не хотят стоять в пробках и стараются побыстрее проскочить этот участок, что приводит к ДТП. Введение новых полос должно исправить ситуацию.