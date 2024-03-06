В Тюмени расширят аварийную дорогу

В Тюмени на дороге по улице Избышева появится еще одна полоса для автомобилей
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Новые полосы должны будут разгрузить перекресток (архивное фото) Фото:

На улице Избышева в Тюмени появится дополнительная полоса для автомобилей, аналогичное решение применят и на Магистральной. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Перекресток этих двух улиц является аварийным.

«Принято решение организовать на улице Избышева дополнительную полосу движения со стороны улицы Хусаинова. А также дополнительную полосу по улице Магистральной, при движении от центральной части города», — рассказал в ролике, размещенном в telegram-канале ведомства, начальник отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антон Иванькович.

Главная причина аварий на перекрестке Избышева и Магистральной — нарушение очередности проезда. Водители не хотят стоять в пробках и стараются побыстрее проскочить этот участок, что приводит к ДТП. Введение новых полос должно исправить ситуацию.

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На улице Избышева в Тюмени появится дополнительная полоса для автомобилей, аналогичное решение применят и на Магистральной. Об этом сообщается в telegram-канале УГИБДД по Тюменской области. Перекресток этих двух улиц является аварийным. «Принято решение организовать на улице Избышева дополнительную полосу движения со стороны улицы Хусаинова. А также дополнительную полосу по улице Магистральной, при движении от центральной части города», — рассказал в ролике, размещенном в telegram-канале ведомства, начальник отдела безопасности и организации дорожного движения мэрии Тюмени Антон Иванькович. Главная причина аварий на перекрестке Избышева и Магистральной — нарушение очередности проезда. Водители не хотят стоять в пробках и стараются побыстрее проскочить этот участок, что приводит к ДТП. Введение новых полос должно исправить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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