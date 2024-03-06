В Тюмени взлетели цены на очки для зрения

07 марта 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Оправы подорожали в среднем на 20% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени за год стоимость очков для зрения выросла в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в магазине Optica72. На цене сказалось как подорожание оправы, так и самих линз. «За год процентов так на 20 точно подорожали готовые очки. Как правило, оправы все идут фирменные и они заметнее всего прибавляют», — рассказали в Optica72. Там также отметили, что сейчас в большинстве магазинов еще имеется запас оправ из старых закупов, но новые модели будут уже поступать в оптики по новым ценам от поставщиков. Помимо самой «огранки», в цене взлетели и линзы к ним. «Линзы для очков дорожают пропорционально курсу валют, поскольку большая часть из них производится за границей. На цену влияют и индивидуальные особенности зрения пациента, толщина линз, размер, покрытие и многое другое», — добавили в магазине. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали контактные линзы. После повышения стоимости горожане начали закупаться впрок или переходить на очки.

В Тюмени за год стоимость очков для зрения выросла в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в магазине Optica72. На цене сказалось как подорожание оправы, так и самих линз. «За год процентов так на 20 точно подорожали готовые очки. Как правило, оправы все идут фирменные и они заметнее всего прибавляют», — рассказали в Optica72. Там также отметили, что сейчас в большинстве магазинов еще имеется запас оправ из старых закупов, но новые модели будут уже поступать в оптики по новым ценам от поставщиков. Помимо самой «огранки», в цене взлетели и линзы к ним. «Линзы для очков дорожают пропорционально курсу валют, поскольку большая часть из них производится за границей. На цену влияют и индивидуальные особенности зрения пациента, толщина линз, размер, покрытие и многое другое», — добавили в магазине. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали контактные линзы. После повышения стоимости горожане начали закупаться впрок или переходить на очки.