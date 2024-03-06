06 марта 2024

В Тюмени взлетели цены на очки для зрения

© Служба новостей «URA.RU»
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Оправы подорожали в среднем на 20% Фото:

В Тюмени за год стоимость очков для зрения выросла в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в магазине Optica72. На цене сказалось как подорожание оправы, так и самих линз.

«За год процентов так на 20 точно подорожали готовые очки. Как правило, оправы все идут фирменные и они заметнее всего прибавляют», — рассказали в Optica72. Там также отметили, что сейчас в большинстве магазинов еще имеется запас оправ из старых закупов, но новые модели будут уже поступать в оптики по новым ценам от поставщиков.

Помимо самой «огранки», в цене взлетели и линзы к ним. «Линзы для очков дорожают пропорционально курсу валют, поскольку большая часть из них производится за границей. На цену влияют и индивидуальные особенности зрения пациента, толщина линз, размер, покрытие и многое другое», — добавили в магазине.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали контактные линзы. После повышения стоимости горожане начали закупаться впрок или переходить на очки.

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В Тюмени за год стоимость очков для зрения выросла в среднем на 20%. Об этом URA.RU сообщили в магазине Optica72. На цене сказалось как подорожание оправы, так и самих линз. «За год процентов так на 20 точно подорожали готовые очки. Как правило, оправы все идут фирменные и они заметнее всего прибавляют», — рассказали в Optica72. Там также отметили, что сейчас в большинстве магазинов еще имеется запас оправ из старых закупов, но новые модели будут уже поступать в оптики по новым ценам от поставщиков. Помимо самой «огранки», в цене взлетели и линзы к ним. «Линзы для очков дорожают пропорционально курсу валют, поскольку большая часть из них производится за границей. На цену влияют и индивидуальные особенности зрения пациента, толщина линз, размер, покрытие и многое другое», — добавили в магазине. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожали контактные линзы. После повышения стоимости горожане начали закупаться впрок или переходить на очки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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