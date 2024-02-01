В Тюмени вырастут цены на контактные линзы

Подорожание коснулось не только контактных линз, но и оправ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюмени к весне вырастут цены на контактные линзы. Об этом сообщили в магазине Optica72.

«Ежегодно к весне случается подорожание линз. При этом в цене растут не только они, но и дезинфицирующие жидкости к ним», — рассказали в специализированном магазине Optica72.

Там также отметили, что весь производимый товар — импортный и на колебании цены сказывается несколько факторов. В первую очередь, удорожание логистики, во-вторых, колебание курса валют. Сильнее всего рост цен сказался на таких брендах, как Acuvue, Alcon, Precision и других.

При этом, в магазине оптики отмечают падение спроса на контактные линзы среди покупателей после прошлогоднего повышения стоимости. «Покупатели стали чаще переходить на очки. Их, в отличие от линз, не нужно так часто менять», — добавили в Optica72.

Ранее агентство рассказывало о том, что после заявления компании Johnson & Johnson о прекращении поставок линз в Россию жители Тюмени начали массово распродавать их на платформах бесплатных объявлений. Тогда же в оптиках отметили рост стоимости товара в несколько раз.