В курганскую больницу впервые за сто лет поступил маммограф. Фото

07 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

В межрайонную больницу №5 в р. п. Каргаполье поступил передвижной маммограф (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В межрайонную больницу №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области поступил передвижной маммограф. Об этом сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев на своей странице во «ВКонтакте». «С гордостью и радостью мы объявляем, что в нашей больнице впервые за более чем 100-летнюю ее историю мы вводим современную технологию для борьбы с женскими заболеваниями — у нас появился собственный маммограф! Это важное событие, которое отмечает нашу постоянную преданность заботе о здоровье женщин. Мы уверены, что доступность этого оборудования поможет в раннем выявлении и предотвращении заболеваний молочных желез», — написал Гареев. Руководитель больницы уточнил, что маммограф будет работать по графику в Каргаполье и Шатрово, где будет находиться по несколько дней, возможет выезд в населенные пункты. Потребуется несколько дней для настройки оборудования. Обследование можно будет пройти во время медосмотров либо по направлению (по записи). Ранее в Межрайонную больницу №5 устроился врач-онколог Сергей Федотов. Первый прием пациентов специалист проведет уже 9 марта. Работать онколог будет по субботам, сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев. В Каргапольской больнице радуются поступлению передвижного маммографа Фото: Рустам Гареев, соцсеть «ВКонтакте», https://vk.com/id817161358

В межрайонную больницу №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области поступил передвижной маммограф. Об этом сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев на своей странице во «ВКонтакте». «С гордостью и радостью мы объявляем, что в нашей больнице впервые за более чем 100-летнюю ее историю мы вводим современную технологию для борьбы с женскими заболеваниями — у нас появился собственный маммограф! Это важное событие, которое отмечает нашу постоянную преданность заботе о здоровье женщин. Мы уверены, что доступность этого оборудования поможет в раннем выявлении и предотвращении заболеваний молочных желез», — написал Гареев. Руководитель больницы уточнил, что маммограф будет работать по графику в Каргаполье и Шатрово, где будет находиться по несколько дней, возможет выезд в населенные пункты. Потребуется несколько дней для настройки оборудования. Обследование можно будет пройти во время медосмотров либо по направлению (по записи). Ранее в Межрайонную больницу №5 устроился врач-онколог Сергей Федотов. Первый прием пациентов специалист проведет уже 9 марта. Работать онколог будет по субботам, сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев.