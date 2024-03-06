06 марта 2024

В курганскую больницу впервые за сто лет поступил маммограф. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Михаила Мурашко. Екатеринбург, маммография, маммограф
В межрайонную больницу №5 в р. п. Каргаполье поступил передвижной маммограф (фото из архива) Фото:

В межрайонную больницу №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области поступил передвижной маммограф. Об этом сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев на своей странице во «ВКонтакте».

«С гордостью и радостью мы объявляем, что в нашей больнице впервые за более чем 100-летнюю ее историю мы вводим современную технологию для борьбы с женскими заболеваниями — у нас появился собственный маммограф! Это важное событие, которое отмечает нашу постоянную преданность заботе о здоровье женщин. Мы уверены, что доступность этого оборудования поможет в раннем выявлении и предотвращении заболеваний молочных желез», — написал Гареев.

Руководитель больницы уточнил, что маммограф будет работать по графику в Каргаполье и Шатрово, где будет находиться по несколько дней, возможет выезд в населенные пункты. Потребуется несколько дней для настройки оборудования. Обследование можно будет пройти во время медосмотров либо по направлению (по записи).

Ранее в Межрайонную больницу №5 устроился врач-онколог Сергей Федотов. Первый прием пациентов специалист проведет уже 9 марта. Работать онколог будет по субботам, сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев.

В Каргапольской больнице радуются поступлению передвижного маммографа
В Каргапольской больнице радуются поступлению передвижного маммографа
Фото:

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В межрайонную больницу №5 (Каргаполье, Шатрово) Курганской области поступил передвижной маммограф. Об этом сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев на своей странице во «ВКонтакте». «С гордостью и радостью мы объявляем, что в нашей больнице впервые за более чем 100-летнюю ее историю мы вводим современную технологию для борьбы с женскими заболеваниями — у нас появился собственный маммограф! Это важное событие, которое отмечает нашу постоянную преданность заботе о здоровье женщин. Мы уверены, что доступность этого оборудования поможет в раннем выявлении и предотвращении заболеваний молочных желез», — написал Гареев. Руководитель больницы уточнил, что маммограф будет работать по графику в Каргаполье и Шатрово, где будет находиться по несколько дней, возможет выезд в населенные пункты. Потребуется несколько дней для настройки оборудования. Обследование можно будет пройти во время медосмотров либо по направлению (по записи). Ранее в Межрайонную больницу №5 устроился врач-онколог Сергей Федотов. Первый прием пациентов специалист проведет уже 9 марта. Работать онколог будет по субботам, сообщил и. о. главврача больницы Рустам Гареев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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