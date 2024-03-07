Курганская больница отказывается принимать ремонт от тюменского подрядчика. Видео

07 марта 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

Больница №2 затягивает приемку и оплату работ фирме из Тюмени Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Курганская больница не платит подрядчикам Тюменскому подрядчику «Эм-Строй» отказывают в приемке и оплате работ по ремонту объектов первого этажа в Курганской областной больнице №2 в микрорайоне Рябково. При этом в медучреждении уже используются обновленные помещения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель директора фирмы Петр Дорожкин. Ранее с такой проблемой столкнулся свердловский подрядчик, который делал ремонт на пятом этаже больницы. «Наша компания, завершившая текущий ремонт ЦСО на первом этаже в Курганской областной больнице №2, с конца прошлого года не может получить деньги по контракту в размере 2 667 711 рублей. Нами была направлена исполнительная документация заказчику, но он отказывается подписывать сметы на выполненные работы, акты выполненных работ и игнорирует официальные запросы подрядчика в отсутствии мотивированного отказа. При этом помещения уже полностью эксплуатируются», — рассказал Дорожкин. По словам представителя подрядчика, ситуация с отказом в приемке работ продолжается с 19 декабря 2023 года. В компании отмечают, что руководство и ответственные лица больницы не идут на контакт. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская больница не отдает свердловской фирме десятки миллионов рублей за сделанный ремонт помещений на пятом этаже. Подрядчик утверждал, что заказчик уклоняется от приемки объекта, несмотря на подписанные стройконтролем документы. В депздраве региона на запрос URA.RU ответили, что компания «Вид» якобы незаконно предъявила работы на сумму 3,2 млн рублей. В ведомстве также заявили, что по данному факту планируется полная строительная экспертиза. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменскому подрядчику «Эм-Строй» отказывают в приемке и оплате работ по ремонту объектов первого этажа в Курганской областной больнице №2 в микрорайоне Рябково. При этом в медучреждении уже используются обновленные помещения. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал заместитель директора фирмы Петр Дорожкин. Ранее с такой проблемой столкнулся свердловский подрядчик, который делал ремонт на пятом этаже больницы. «Наша компания, завершившая текущий ремонт ЦСО на первом этаже в Курганской областной больнице №2, с конца прошлого года не может получить деньги по контракту в размере 2 667 711 рублей. Нами была направлена исполнительная документация заказчику, но он отказывается подписывать сметы на выполненные работы, акты выполненных работ и игнорирует официальные запросы подрядчика в отсутствии мотивированного отказа. При этом помещения уже полностью эксплуатируются», — рассказал Дорожкин. По словам представителя подрядчика, ситуация с отказом в приемке работ продолжается с 19 декабря 2023 года. В компании отмечают, что руководство и ответственные лица больницы не идут на контакт. Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в департамент здравоохранения Курганской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что курганская больница не отдает свердловской фирме десятки миллионов рублей за сделанный ремонт помещений на пятом этаже. Подрядчик утверждал, что заказчик уклоняется от приемки объекта, несмотря на подписанные стройконтролем документы. В депздраве региона на запрос URA.RU ответили, что компания «Вид» якобы незаконно предъявила работы на сумму 3,2 млн рублей. В ведомстве также заявили, что по данному факту планируется полная строительная экспертиза.