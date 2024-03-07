«Звездные» адвокаты объяснили, грозит ли Пугачевой статус иноагента

Адвокат звезд Алешкин: нет оснований для признания Пугачевой иноагентом

07 марта 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Виталий Бородин обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с требованием признать Пугачеву иноагентом. Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска. В публичном обращении народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой к коллеге Стасу Михайлову (народному артисту России) нет поводов для признания ее иностранным агентом. Об этом в беседе с URA.RU заявил «звездный» адвокат Андрей Алешкин. В то же время глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, работающий со знаменитостями, в том числе по делам об иноагентах, указывает, что основания для внесения в соответствующий реестр условны и признать иноагентом Минюст при желании может любого. Новость по теме В Госдуме прокомментировали оскорбление Пугачевой Ранее Пугачева, которая последние два года проживает не в России, выругалась в адрес Михайлова и высмеяла его заявление о том, что, уехавшие артисты «еще приползут на коленях и будут целовать ноги». Примадонна отметила, что «нормальные люди не будут возвращаться». За эти слова активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать артистку иноагентом. С соответствующим обращением к генпрокурору Игорю Краснову выступил глава организации Виталий Бородин, ранее лишенный адвокатского статуса и известный доносами на знаменитостей. В числе причин также указывают на отъезд Пугачевой в Израиль после начала спецоперации, антироссийские высказывания артистки и неоднократную публичную поддержку своего мужа-иноагента Максима Галкина. «Я полагаю, что сейчас нет никаких юридических аспектов для того, чтобы признать Пугачеву иностранным агентом. Она [в данном случае] никакого отношения к спецоперации не высказывала. Она высказалась по отношению к определенному человеку (Стасу Михайлову — прим. URA.RU). Поэтому ей ничего не грозит. Даже оскорбление физического лица не является допустимым поводом для этого. Если артист посчитает, что его оскорбили, он может подать в суд и защитить свое достоинство, взыскать компенсацию», — рассказал Андрей Алешкин. Новость по теме Кого из российских звезд отменяли в 2023 году В беседе с URA.RU Сергей Жорин отметил, что главное для признания иноагентом — желание Минюста, а не формальные основания. «Юридические основания прописаны в законе. Но они настолько условны, что фактически при желании Минюста РФ можно признать иноагентом кого угодно. Здесь даже не обязательно, чтобы человек соответствовал этому статусу. Если его хотят признать иноагентом, а он не соответствует этому статусу, то нужно будет найти кого-то, кто в его окружении соответствует, и с которым этот человек взаимодействовал. Не обязательно это должно быть физическое лицо, это может быть и юридическое лицо. То есть грозит в теории каждому. Но лично я бы не хотел, чтобы Аллу Борисовну признавали иноагентом, все же она символ нашей страны», — подчеркнул он. Адвокат звезд добавил, что иноагенты порой о своем статусе узнают из СМИ. «Я представлял интересы некоторых граждан, которые были признаны иноагентами, и мы это оспаривали. Вообще, когда человека признают иностранным агентом, ему фактически ничего не объясняют. Он об этом узнает из СМИ. Дальше он начинает разбираться, обращается в суд по обжалованию этого решения. И уже в суде представители Минюста РФ раскрывают эти общие вещи», — подытожил Жорин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В публичном обращении народной артистки СССР, певицы Аллы Пугачевой к коллеге Стасу Михайлову (народному артисту России) нет поводов для признания ее иностранным агентом. Об этом в беседе с URA.RU заявил «звездный» адвокат Андрей Алешкин. В то же время глава Московской коллегии адвокатов Сергей Жорин, работающий со знаменитостями, в том числе по делам об иноагентах, указывает, что основания для внесения в соответствующий реестр условны и признать иноагентом Минюст при желании может любого. Ранее Пугачева, которая последние два года проживает не в России, выругалась в адрес Михайлова и высмеяла его заявление о том, что, уехавшие артисты «еще приползут на коленях и будут целовать ноги». Примадонна отметила, что «нормальные люди не будут возвращаться». За эти слова активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией потребовали признать артистку иноагентом. С соответствующим обращением к генпрокурору Игорю Краснову выступил глава организации Виталий Бородин, ранее лишенный адвокатского статуса и известный доносами на знаменитостей. В числе причин также указывают на отъезд Пугачевой в Израиль после начала спецоперации, антироссийские высказывания артистки и неоднократную публичную поддержку своего мужа-иноагента Максима Галкина. «Я полагаю, что сейчас нет никаких юридических аспектов для того, чтобы признать Пугачеву иностранным агентом. Она [в данном случае] никакого отношения к спецоперации не высказывала. Она высказалась по отношению к определенному человеку (Стасу Михайлову — прим. URA.RU). Поэтому ей ничего не грозит. Даже оскорбление физического лица не является допустимым поводом для этого. Если артист посчитает, что его оскорбили, он может подать в суд и защитить свое достоинство, взыскать компенсацию», — рассказал Андрей Алешкин. В беседе с URA.RU Сергей Жорин отметил, что главное для признания иноагентом — желание Минюста, а не формальные основания. «Юридические основания прописаны в законе. Но они настолько условны, что фактически при желании Минюста РФ можно признать иноагентом кого угодно. Здесь даже не обязательно, чтобы человек соответствовал этому статусу. Если его хотят признать иноагентом, а он не соответствует этому статусу, то нужно будет найти кого-то, кто в его окружении соответствует, и с которым этот человек взаимодействовал. Не обязательно это должно быть физическое лицо, это может быть и юридическое лицо. То есть грозит в теории каждому. Но лично я бы не хотел, чтобы Аллу Борисовну признавали иноагентом, все же она символ нашей страны», — подчеркнул он. Адвокат звезд добавил, что иноагенты порой о своем статусе узнают из СМИ. «Я представлял интересы некоторых граждан, которые были признаны иноагентами, и мы это оспаривали. Вообще, когда человека признают иностранным агентом, ему фактически ничего не объясняют. Он об этом узнает из СМИ. Дальше он начинает разбираться, обращается в суд по обжалованию этого решения. И уже в суде представители Минюста РФ раскрывают эти общие вещи», — подытожил Жорин.