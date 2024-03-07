К жителям Шадринска не едут такси и скорая из-за отсутствия дороги

08 марта 2024 в 04:00 Размер текста - 17 +

Проблема бездорожья усиливается с наступлением весны и осени Фото: Илья Московец © URA.RU К жителям домов, расположенных вблизи переулка Армейского в Шадринске (Курганская область), перестало ездить такси. Машинам скорой помощи очень сложно добираться по бездорожью к пациентам особенно в межсезонье. Своими переживаниями горожане поделились на портале «Обратись». «Мы находимся прямо в лесной части. Дороги как таковой нет. Особенно сложно весной и осенью. Мы сами не можем проехать, машины глохнут. К нам не ездят такси, трудно добираться скорой. Пешком пройти — просто не реально», — указано в обращении. По словам горожан, проблема не решается несколько лет. Местным жителям пообещали сделать отсыпку дороги от дома №26 до дома №42, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Шадринска по теме публикации. На момент выхода материала ответ получен не был.

К жителям домов, расположенных вблизи переулка Армейского в Шадринске (Курганская область), перестало ездить такси. Машинам скорой помощи очень сложно добираться по бездорожью к пациентам особенно в межсезонье. Своими переживаниями горожане поделились на портале «Обратись». «Мы находимся прямо в лесной части. Дороги как таковой нет. Особенно сложно весной и осенью. Мы сами не можем проехать, машины глохнут. К нам не ездят такси, трудно добираться скорой. Пешком пройти — просто не реально», — указано в обращении. По словам горожан, проблема не решается несколько лет. Местным жителям пообещали сделать отсыпку дороги от дома №26 до дома №42, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Шадринска по теме публикации. На момент выхода материала ответ получен не был.