07 марта 2024

К жителям Шадринска не едут такси и скорая из-за отсутствия дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблема бездорожья усиливается с наступлением весны и осени Фото:

К жителям домов, расположенных вблизи переулка Армейского в Шадринске (Курганская область), перестало ездить такси. Машинам скорой помощи очень сложно добираться по бездорожью к пациентам особенно в межсезонье. Своими переживаниями горожане поделились на портале «Обратись».

«Мы находимся прямо в лесной части. Дороги как таковой нет. Особенно сложно весной и осенью. Мы сами не можем проехать, машины глохнут. К нам не ездят такси, трудно добираться скорой. Пешком пройти — просто не реально», — указано в обращении.

По словам горожан, проблема не решается несколько лет. Местным жителям пообещали сделать отсыпку дороги от дома №26 до дома №42, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки.

Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Шадринска по теме публикации. На момент выхода материала ответ получен не был.

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К жителям домов, расположенных вблизи переулка Армейского в Шадринске (Курганская область), перестало ездить такси. Машинам скорой помощи очень сложно добираться по бездорожью к пациентам особенно в межсезонье. Своими переживаниями горожане поделились на портале «Обратись». «Мы находимся прямо в лесной части. Дороги как таковой нет. Особенно сложно весной и осенью. Мы сами не можем проехать, машины глохнут. К нам не ездят такси, трудно добираться скорой. Пешком пройти — просто не реально», — указано в обращении. По словам горожан, проблема не решается несколько лет. Местным жителям пообещали сделать отсыпку дороги от дома №26 до дома №42, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Корреспондент URA.RU обратился за разъяснениями в мэрию Шадринска по теме публикации. На момент выхода материала ответ получен не был.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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