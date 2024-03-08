08 марта 2024

Родные раскрыли причину смерти внезапно скончавшегося бодибилдера из Екатеринбурга

Екатеринбургский бодибилдер Кимак мог скончаться из-за бессимптомной болезни
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрию Кимаку было 28 лет Фото:

Бодибилдер и фитнес-тренер Дмитрий Кимак из Екатеринбурга мог скончаться из-за протекающего бессимптомно заболевания. Также от нагрузок и стресса у спортсмена могло не выдержать сердце. Об этом URA.RU рассказала сестра культуриста Екатерина Ракитина.

«Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было… От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», — рассказала сестра спортсмена.

Дмитрий Кимак скончался 3 марта, ему было 28 лет. Он стал чемпионом на соревнованиях по бодибилдингу 1 марта. На прощание с мужчиной пришли 100 человек, позже его кремировали. Спортсмены, занимавшиеся у него как у фитнес-тренера, называли культуриста символом Компрессорного района Екатеринбурга, так как он «горел спортом» и мотивировал молодежь. По словам девушки Дмитрия, молодой человек умер у нее на руках.

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Бодибилдер и фитнес-тренер Дмитрий Кимак из Екатеринбурга мог скончаться из-за протекающего бессимптомно заболевания. Также от нагрузок и стресса у спортсмена могло не выдержать сердце. Об этом URA.RU рассказала сестра культуриста Екатерина Ракитина. «Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было… От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», — рассказала сестра спортсмена. Дмитрий Кимак скончался 3 марта, ему было 28 лет. Он стал чемпионом на соревнованиях по бодибилдингу 1 марта. На прощание с мужчиной пришли 100 человек, позже его кремировали. Спортсмены, занимавшиеся у него как у фитнес-тренера, называли культуриста символом Компрессорного района Екатеринбурга, так как он «горел спортом» и мотивировал молодежь. По словам девушки Дмитрия, молодой человек умер у нее на руках.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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