Родные раскрыли причину смерти внезапно скончавшегося бодибилдера из Екатеринбурга

Екатеринбургский бодибилдер Кимак мог скончаться из-за бессимптомной болезни

09 марта 2024 в 12:58 Размер текста - 17 +

Дмитрию Кимаку было 28 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бодибилдер и фитнес-тренер Дмитрий Кимак из Екатеринбурга мог скончаться из-за протекающего бессимптомно заболевания. Также от нагрузок и стресса у спортсмена могло не выдержать сердце. Об этом URA.RU рассказала сестра культуриста Екатерина Ракитина. «Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было… От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», — рассказала сестра спортсмена. Дмитрий Кимак скончался 3 марта, ему было 28 лет. Он стал чемпионом на соревнованиях по бодибилдингу 1 марта. На прощание с мужчиной пришли 100 человек, позже его кремировали. Спортсмены, занимавшиеся у него как у фитнес-тренера, называли культуриста символом Компрессорного района Екатеринбурга, так как он «горел спортом» и мотивировал молодежь. По словам девушки Дмитрия, молодой человек умер у нее на руках.

Бодибилдер и фитнес-тренер Дмитрий Кимак из Екатеринбурга мог скончаться из-за протекающего бессимптомно заболевания. Также от нагрузок и стресса у спортсмена могло не выдержать сердце. Об этом URA.RU рассказала сестра культуриста Екатерина Ракитина. «Возможно, у него было какое-то заболевание, о котором он не знал, и протекало оно бессимптомно. Организм чист, никаких веществ в организме моего брата не было… От нагрузок и стресса перед соревнованиями не выдержало сердце», — рассказала сестра спортсмена. Дмитрий Кимак скончался 3 марта, ему было 28 лет. Он стал чемпионом на соревнованиях по бодибилдингу 1 марта. На прощание с мужчиной пришли 100 человек, позже его кремировали. Спортсмены, занимавшиеся у него как у фитнес-тренера, называли культуриста символом Компрессорного района Екатеринбурга, так как он «горел спортом» и мотивировал молодежь. По словам девушки Дмитрия, молодой человек умер у нее на руках.