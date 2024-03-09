CNN: США с 2022 года ожидают, что Россия использует ядерное оружие на Украине

09 марта 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

США с 2022 года готовились к тому, что Россия может применить ядерное оружие, передает CNN Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Американские чиновники были уверены, что Россия еще в 2022 году использует ядерное оружие против Украины. Совет национальной безопасности США даже собирал заседания по этому поводу. Об этом сообщает телеканал CNN. Два года назад президент страны Владимир Путин отмечал, что Россия готова защищать свой суверенитет любыми способами. «В конце 2022 года США начали „тщательно готовиться“ к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия. <…> Администрация Джо Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие. С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения», — передает американский телеканал , ссылаясь на слова чиновников. Несмотря на заявления о потенциальном применении ядерного вооружения, в России твердо отмечали, что это крайний вариант только на тот случай, если НАТО будет напрямую угрожать существованию РФ как государства. В Белом доме тогда назвали эти заявления блефом. Причем некоторые мировые страны тогда предполагали, что если кто и применит ядерное оружие, то это будут сами США. В 2023 году Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) отмечал, что Вашингтон тайно разместит ядерное оружие в нескольких европейских странах. На днях в Кремле напомнили, что РФ готова применить ядерное оружие против Запада только в случае угрозы своему существованию. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО, передает телеканал 360. Тем не менее Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической безопасности, отмечал Владимир Путин, передает РАПСИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Американские чиновники были уверены, что Россия еще в 2022 году использует ядерное оружие против Украины. Совет национальной безопасности США даже собирал заседания по этому поводу. Об этом сообщает телеканал CNN. Два года назад президент страны Владимир Путин отмечал, что Россия готова защищать свой суверенитет любыми способами. «В конце 2022 года США начали „тщательно готовиться“ к тому, что Россия потенциально может нанести удар по Украине с применением ядерного оружия. <…> Администрация Джо Байдена была особенно обеспокоена тем, что Россия может использовать тактическое или боевое ядерное оружие. С конца лета до осени 2022 года Совет национальной безопасности США созвал серию заседаний, чтобы разработать планы действий на случай чрезвычайных ситуаций, связанные с применением ядерного вооружения», — передает американский телеканал, ссылаясь на слова чиновников. Несмотря на заявления о потенциальном применении ядерного вооружения, в России твердо отмечали, что это крайний вариант только на тот случай, если НАТО будет напрямую угрожать существованию РФ как государства. В Белом доме тогда назвали эти заявления блефом. Причем некоторые мировые страны тогда предполагали, что если кто и применит ядерное оружие, то это будут сами США. В 2023 году Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN) отмечал, что Вашингтон тайно разместит ядерное оружие в нескольких европейских странах. На днях в Кремле напомнили, что РФ готова применить ядерное оружие против Запада только в случае угрозы своему существованию. Представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что ядерные объекты на севере Европы станут законной целью при столкновении России с НАТО, передает телеканал 360. Тем не менее Россия готова к диалогу с США по вопросам стратегической безопасности, отмечал Владимир Путин, передает РАПСИ.