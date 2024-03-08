В Тюмени 8 Марта исчез 65-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Скрин

09 марта 2024 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел из дома 8 Марта и не вернулся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени ищут 65-летнего Юрия Сальнова, который нуждается в медицинской помощи. Он в Международный женский день ушел из дома по улице Монтажников и не вернулся. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! В Тюмени пропал Юрий Сальнов 1958 года рождения. Он 8 Марта в 14:40 ушел из дома по улице Монтажников и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — написали поисковики в группе в соцсети «ВКонтакте». На вид пропавшему мужчине 65 лет. Он плотного телосложения. В день исчезновения был одет в темно-синий спортивный костюм, черную шапку и такого же цвета сапоги и варежки. Фото: «Белая Сова-Тюмень», «ВКонтакте», https://vk.com/poisksova

В Тюмени ищут 65-летнего Юрия Сальнова, который нуждается в медицинской помощи. Он в Международный женский день ушел из дома по улице Монтажников и не вернулся. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! В Тюмени пропал Юрий Сальнов 1958 года рождения. Он 8 Марта в 14:40 ушел из дома по улице Монтажников и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — написали поисковики в группе в соцсети «ВКонтакте». На вид пропавшему мужчине 65 лет. Он плотного телосложения. В день исчезновения был одет в темно-синий спортивный костюм, черную шапку и такого же цвета сапоги и варежки.