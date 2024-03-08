08 марта 2024
07 марта 2024

В Тюмени 8 Марта исчез 65-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, пешеход, мужчина, солнечная погода, улица
Мужчина ушел из дома 8 Марта и не вернулся Фото:

В Тюмени ищут 65-летнего Юрия Сальнова, который нуждается в медицинской помощи. Он в Международный женский день ушел из дома по улице Монтажников и не вернулся. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая Сова-Тюмень».

«Внимание! В Тюмени пропал Юрий Сальнов 1958 года рождения. Он 8 Марта в 14:40 ушел из дома по улице Монтажников и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — написали поисковики в группе в соцсети «ВКонтакте».

На вид пропавшему мужчине 65 лет. Он плотного телосложения. В день исчезновения был одет в темно-синий спортивный костюм, черную шапку и такого же цвета сапоги и варежки.

Фото:

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В Тюмени ищут 65-летнего Юрия Сальнова, который нуждается в медицинской помощи. Он в Международный женский день ушел из дома по улице Монтажников и не вернулся. Об этом сообщили поисковики отряда «Белая Сова-Тюмень». «Внимание! В Тюмени пропал Юрий Сальнов 1958 года рождения. Он 8 Марта в 14:40 ушел из дома по улице Монтажников и до настоящего времени его местоположение не установлено. Нуждается в медицинской помощи», — написали поисковики в группе в соцсети «ВКонтакте». На вид пропавшему мужчине 65 лет. Он плотного телосложения. В день исчезновения был одет в темно-синий спортивный костюм, черную шапку и такого же цвета сапоги и варежки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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