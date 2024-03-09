«Курганприбор» проиграл суд псковской фирме по иску на 6 млн рублей

Курганский оборонный завод проиграл суд фирме, которая поставляет сварочное оборудование Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Псковская компания «Техносвар КС» отсудила у оборонного предприятия «Курганприбор» свыше шести миллионов рублей за поставленное сварочное оборудование. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил взыскать с АО «НПО «Курганприбор» 6 398 000 рублей, включая основной долг и неустойку в пользу ООО «Техносвар КС». Также ответчик должен заплатить 845 рублей госпошлины», — указано в документах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Псковской области.

В судебных документах говорится, что псковская фирма в августе 2023 года смонтировала и ввела в эксплуатацию на заводе «Курганприбор» аппарат контактной точечной сварки. Компания «Техносвар КС» получила предоплату, но остальных денег не дождалась. Представители ответчика пояснили свой отказ по оплате сварочного оборудования тем, что рассчитывали получить субсидию от государства. Однако субсидия в силу ряда причин на предприятие не поступила.

Ранее компания «Полипласт» из Пскова подала в суд на «Курганприбор». Фирма требовала с оборонного завода свыше восьми миллионов рублей.