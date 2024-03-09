МЧС: пожарные не привлекались для тушения взрыва на газопроводе в ХМАО

Сотрудники МЧС на объект не выезжали Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для ликвидации пожара от взрыва на газопроводе в Белоярском районе ХМАО спасатели не привлекались. В окружном управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что помощь пожарных на месте ЧП не потребовалась.

«Для ликвидации пожара на газовом месторождении в Белоярском районе сотрудники МЧС не были задействованы. Их помощь на месте ЧП была не нужна», — пояснили в ведомстве корреспонденту URA.RU.

В настоящее время на месторождении работают технические специалисты компании «Газпром». Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве.

Взрыв на месторождении рядом с поселком Лыхма (ХМАО) произошел вечером 9 марта. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу после взрыва. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет.