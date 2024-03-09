09 марта 2024
08 марта 2024

МЧС: пожарные не привлекались для тушения взрыва на газопроводе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения МЧС. Курган, мчс, гидрант, сотрудники мчс, пожарный рукав, пожарный
Сотрудники МЧС на объект не выезжали Фото:

Для ликвидации пожара от взрыва на газопроводе в Белоярском районе ХМАО спасатели не привлекались. В окружном управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что помощь пожарных на месте ЧП не потребовалась.

«Для ликвидации пожара на газовом месторождении в Белоярском районе сотрудники МЧС не были задействованы. Их помощь на месте ЧП была не нужна», — пояснили в ведомстве корреспонденту URA.RU.

В настоящее время на месторождении работают технические специалисты компании «Газпром». Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве.

Взрыв на месторождении рядом с поселком Лыхма (ХМАО) произошел вечером 9 марта. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу после взрыва. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для ликвидации пожара от взрыва на газопроводе в Белоярском районе ХМАО спасатели не привлекались. В окружном управлении МЧС корреспонденту URA.RU сообщили, что помощь пожарных на месте ЧП не потребовалась. «Для ликвидации пожара на газовом месторождении в Белоярском районе сотрудники МЧС не были задействованы. Их помощь на месте ЧП была не нужна», — пояснили в ведомстве корреспонденту URA.RU. В настоящее время на месторождении работают технические специалисты компании «Газпром». Ведутся аварийно-восстановительные работы. На объект выезжала опергруппа для сбора информации о происшествии, добавили в ведомстве. Взрыв на месторождении рядом с поселком Лыхма (ХМАО) произошел вечером 9 марта. В результате ЧП никто не пострадал. Пожар был потушен сразу после взрыва. Глава Белоярского района Сергей Маненков сообщил, что опасности для жителей поселка данное происшествие не представляет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...