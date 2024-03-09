09 марта 2024
08 марта 2024

Курганец угнал «Газель» и попал на ней в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Полине Захаровой в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, полиция, суд, мера пресечения, конвой, задержание
Угонщика задержали полицейские Фото:

Житель Курганской области угнал «Газель» и поехал на ней по своим делам. Однако мужчина попал на машине в ДТП и повредил ее, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

«Несколько дней назад ночью в одном из населенных пунктов Кетовского округа был совершен угон. 27-летний мужчина увидел „Газель“, в замке зажигания которой были оставлены ключи, воспользовался ситуацией и уехал на автомобиле по своим делам. Обвиняемый попал в ДТП», — сообщили на сайте ведомства.

Угнанную машину обнаружили на трассе «Иртыш» сотрудники Госавтоинспекции. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Дознаватель отдела МВД «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — лишение свободы на пять лет.

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Житель Курганской области угнал «Газель» и поехал на ней по своим делам. Однако мужчина попал на машине в ДТП и повредил ее, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Несколько дней назад ночью в одном из населенных пунктов Кетовского округа был совершен угон. 27-летний мужчина увидел „Газель“, в замке зажигания которой были оставлены ключи, воспользовался ситуацией и уехал на автомобиле по своим делам. Обвиняемый попал в ДТП», — сообщили на сайте ведомства. Угнанную машину обнаружили на трассе «Иртыш» сотрудники Госавтоинспекции. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Дознаватель отдела МВД «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — лишение свободы на пять лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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