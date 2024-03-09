Курганец угнал «Газель» и попал на ней в ДТП

Житель Курганской области угнал «Газель» и поехал на ней по своим делам. Однако мужчина попал на машине в ДТП и повредил ее, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.
«Несколько дней назад ночью в одном из населенных пунктов Кетовского округа был совершен угон. 27-летний мужчина увидел „Газель“, в замке зажигания которой были оставлены ключи, воспользовался ситуацией и уехал на автомобиле по своим делам. Обвиняемый попал в ДТП», — сообщили на сайте ведомства.
Угнанную машину обнаружили на трассе «Иртыш» сотрудники Госавтоинспекции. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Дознаватель отдела МВД «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — лишение свободы на пять лет.
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