Курганец угнал «Газель» и попал на ней в ДТП

10 марта 2024 в 14:13 Размер текста - 17 +

Угонщика задержали полицейские Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Курганской области угнал «Газель» и поехал на ней по своим делам. Однако мужчина попал на машине в ДТП и повредил ее, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Несколько дней назад ночью в одном из населенных пунктов Кетовского округа был совершен угон. 27-летний мужчина увидел „Газель“, в замке зажигания которой были оставлены ключи, воспользовался ситуацией и уехал на автомобиле по своим делам. Обвиняемый попал в ДТП», — сообщили на сайте ведомства. Угнанную машину обнаружили на трассе «Иртыш» сотрудники Госавтоинспекции. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Дознаватель отдела МВД «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — лишение свободы на пять лет.

Житель Курганской области угнал «Газель» и поехал на ней по своим делам. Однако мужчина попал на машине в ДТП и повредил ее, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. «Несколько дней назад ночью в одном из населенных пунктов Кетовского округа был совершен угон. 27-летний мужчина увидел „Газель“, в замке зажигания которой были оставлены ключи, воспользовался ситуацией и уехал на автомобиле по своим делам. Обвиняемый попал в ДТП», — сообщили на сайте ведомства. Угнанную машину обнаружили на трассе «Иртыш» сотрудники Госавтоинспекции. Подозреваемого в совершении преступления задержали. Дознаватель отдела МВД «Кетовский» возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», максимальное наказание по которой — лишение свободы на пять лет.