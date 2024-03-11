Расстрелявшему челябинских полицейских уроженцу ЯНАО предъявили обвинение

11 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Следователи продолжают собирать доказательственную базу Фото: Илья Московец © URA.RU Находившемуся в федеральном розыске за торговлю наркотиками уроженцу Нового Уренгоя (ЯНАО) Василию Дембицкому, устроившему стрельбу по полицейским во время погони, предъявили обвинения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вскоре ему изберут меру пресечения. «В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там сообщили, что пострадавший в ходе перестрелки сотрудник госпитализирован. Ему оказывается квалифицированная помощь. По данным URA.RU, его доставили в больницу с переломами пальцев руки. Перестрелка произошла в минувшие выходные. Все началось с того, что экипаж ДПС остановил машину Дембицкого в Кыштыме. При проверке документов был выявлен факт фальсификации водительского удостоверения. Однако водитель дал по газам и попытался скрыться. Понимая, что не сможет уйти от погони, он бросил транспортное средство в СНТ «Кварц» и попытался оторваться от преследующих его сотрудников. При этом он отстреливался от них из травматического пистолета. В ходе погони один сотрудник получил ранение, но это не помогло Дембицкому уйти от правосудия: он был задержан. При проверке по базам силовики выяснили, что он не только находится в розыске за торговлю наркотиками, но и то, что ранее уже был судим за разбой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Находившемуся в федеральном розыске за торговлю наркотиками уроженцу Нового Уренгоя (ЯНАО) Василию Дембицкому, устроившему стрельбу по полицейским во время погони, предъявили обвинения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вскоре ему изберут меру пресечения. «В настоящее время лицу, совершившему преступление, предъявлено обвинение. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Там сообщили, что пострадавший в ходе перестрелки сотрудник госпитализирован. Ему оказывается квалифицированная помощь. По данным URA.RU, его доставили в больницу с переломами пальцев руки. Перестрелка произошла в минувшие выходные. Все началось с того, что экипаж ДПС остановил машину Дембицкого в Кыштыме. При проверке документов был выявлен факт фальсификации водительского удостоверения. Однако водитель дал по газам и попытался скрыться. Понимая, что не сможет уйти от погони, он бросил транспортное средство в СНТ «Кварц» и попытался оторваться от преследующих его сотрудников. При этом он отстреливался от них из травматического пистолета. В ходе погони один сотрудник получил ранение, но это не помогло Дембицкому уйти от правосудия: он был задержан. При проверке по базам силовики выяснили, что он не только находится в розыске за торговлю наркотиками, но и то, что ранее уже был судим за разбой.