10 марта 2024
09 марта 2024

Тренер бывшего курганского губернатора Богомолова отметил 85-летний юбилей. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Эстафета Олимпийского огня в Кургане. Часть 2. 15.12.13 , науменко иван, факелоносец, сочи 2014, sochi 2014
Почетному гражданину Курганской области Ивану Науменко исполнилось 85 лет Фото:

Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко, тренировавший бывшего губернатора региона Олега Богомолова, отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети.

«10 марта 2024 года свой 85-летний юбилей отметил Иван Николаевич Науменко, Заслуженный учитель России и Почетный гражданин Курганской области. Иван Николаевич долгие годы руководил детской юношеской спортивной школой ГОУ ДОД „Детский юношеский центр“», — говорится в сообщении. Науменко был главным тренером по гандболу у экс-главы региона Олега Богомолова, когда тот учился в школе.

Иван Науменко имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Отличник народного просвещения» и почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также его имя занесено во Всероссийскую Энциклопедию «Лучшие люди России».

Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко отпраздновал 85-летний юбилей
Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко отпраздновал 85-летний юбилей
Фото:

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Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко, тренировавший бывшего губернатора региона Олега Богомолова, отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети. «10 марта 2024 года свой 85-летний юбилей отметил Иван Николаевич Науменко, Заслуженный учитель России и Почетный гражданин Курганской области. Иван Николаевич долгие годы руководил детской юношеской спортивной школой ГОУ ДОД „Детский юношеский центр“», — говорится в сообщении. Науменко был главным тренером по гандболу у экс-главы региона Олега Богомолова, когда тот учился в школе. Иван Науменко имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Отличник народного просвещения» и почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также его имя занесено во Всероссийскую Энциклопедию «Лучшие люди России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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