Тренер бывшего курганского губернатора Богомолова отметил 85-летний юбилей. Фото

11 марта 2024 в 13:13 Размер текста - 17 +

Почетному гражданину Курганской области Ивану Науменко исполнилось 85 лет Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко, тренировавший бывшего губернатора региона Олега Богомолова, отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети. «10 марта 2024 года свой 85-летний юбилей отметил Иван Николаевич Науменко, Заслуженный учитель России и Почетный гражданин Курганской области. Иван Николаевич долгие годы руководил детской юношеской спортивной школой ГОУ ДОД „Детский юношеский центр“», — говорится в сообщении. Науменко был главным тренером по гандболу у экс-главы региона Олега Богомолова, когда тот учился в школе. Иван Науменко имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Отличник народного просвещения» и почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также его имя занесено во Всероссийскую Энциклопедию «Лучшие люди России». Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко отпраздновал 85-летний юбилей Фото: группа VK «Спорт в Курганской области» https://vk.com/wall-40001035_32596

Почетный гражданин Курганской области Иван Науменко, тренировавший бывшего губернатора региона Олега Богомолова, отметил 85-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба спортуправления региона в соцсети. «10 марта 2024 года свой 85-летний юбилей отметил Иван Николаевич Науменко, Заслуженный учитель России и Почетный гражданин Курганской области. Иван Николаевич долгие годы руководил детской юношеской спортивной школой ГОУ ДОД „Детский юношеский центр“», — говорится в сообщении. Науменко был главным тренером по гандболу у экс-главы региона Олега Богомолова, когда тот учился в школе. Иван Науменко имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знак «Отличник народного просвещения» и почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта». Также его имя занесено во Всероссийскую Энциклопедию «Лучшие люди России».