ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, абрамс, abrams,  stock
ВС РФ разбили очередной танк, отправленный на Украину США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк „Abrams“ производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме того, военные РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР.

Это шестой по счету уничтоженный танк. Ранее издание The National Interest писало, что американские танки — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине, ставшей кладбищем западных военных машин.

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Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял более 430 военнослужащих, танк „Abrams“ производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме того, военные РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР. Это шестой по счету уничтоженный танк. Ранее издание The National Interest писало, что американские танки — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине, ставшей кладбищем западных военных машин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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