Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Противник потерял более 430 военнослужащих, танк „Abrams“ производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме того, военные РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР.
Это шестой по счету уничтоженный танк. Ранее издание The National Interest писало, что американские танки — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине, ставшей кладбищем западных военных машин.
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