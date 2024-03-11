ВС РФ уничтожили еще один американский танк Abrams

11 марта 2024 в 16:03 Размер текста - 17 +

ВС РФ разбили очередной танк, отправленный на Украину США Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял более 430 военнослужащих, танк „Abrams“ производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме того, военные РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР. Это шестой по счету уничтоженный танк. Ранее издание The National Interest писало, что американские танки — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине, ставшей кладбищем западных военных машин.

Российские военные уничтожили очередной американский танк Abrams на авдеевском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Противник потерял более 430 военнослужащих, танк „Abrams“ производства США, две боевые бронированные машины и 18 автомобилей», — говорится в сообщении Минобороны РФ. Кроме того, военные РФ улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Калиново, Майорск и Розовка ДНР. Это шестой по счету уничтоженный танк. Ранее издание The National Interest писало, что американские танки — это всего лишь дополнительные «трупы» в зоне спецоперации на Украине, ставшей кладбищем западных военных машин.