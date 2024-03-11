Строительство гостиницы «пять звезд» началось в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Первая элитная гостиница в Кургане

В Кургане рабочие достраивают второй этаж будущей пятизвездочной гостиницы по улице Куйбышева. Об этом передает корреспондент URA.RU побывавший на месте работ.

«На объекте продолжаются работы по строительству пятизвездочной гостиницы. Рабочие делают кирпичную кладку второго этажа здания, на стройплощадке работает кран», — передает корреспондент.

Застройщиком гостиницы выступает компания «РКС». Фирмой владеет депутат гордумы Андрей Кацай и бизнесмен Наталья Панова. Согласно паспорту объекта, подрядчиков работ указана компания «Посад». Строительством гостиницы «пять звезд» было начато в 2021 году. Изначально ее планировали сдать в конце 2023 года, но из-за срывов графика работ сроки окончания работ были перенесены. Инсайдеры URA.RU сообщали, что изначально одной из причин задержки строительства якобы были проблемы с инженерными изысканиями. Также источники заявляли, что стройка тормозится из-за нехватки места на площадке.