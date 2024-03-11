Появилось видео погони за уроженцем ЯНАО, стрелявшим по челябинским полицейским

11 марта 2024 в 17:03 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС догнали нарушителя Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Наркоторговец из ЯНАО устроил перестрелку с челябинскими полицейскими Появилось видео погони за наркоторговцем из ЯНАО Василием Дембицким, закончившейся перестрелкой между ним и челябинскими полицейскими. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале. На видео инспекторы останавливают Porsche Cayenne S под управлением Дембицкого для проверки документов. Однако элитный автомобиль срывается с места, протаскивая зацепившегося за дверную ручку полицейского по земле. Погоня с последующей перестрелкой произошла в минувшие выходные. Изначально экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого для проверки документов. Но когда у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения, мужчина попытался скрыться. Сначала он хотел уйти от погони на машине. Но потом бросил ее и попытался убежать от преследующих его полицейских. Дембицкий отстреливался от преследователей из травматического пистолета. Ему удалось ранить одного из сотрудников. Однако это не помогло ему скрыться. Оружие у него изъяли. В ходе проверки выяснилось, что ранее он был судим за разбой, а на момент задержания числился в федеральном розыске по обвинениям в наркоторговле. Раненый сотрудник с переломами пальцев рук был доставлен в медучреждение. Там ему оказывают квалифицированную помощь.

Появилось видео погони за наркоторговцем из ЯНАО Василием Дембицким, закончившейся перестрелкой между ним и челябинскими полицейскими. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале. На видео инспекторы останавливают Porsche Cayenne S под управлением Дембицкого для проверки документов. Однако элитный автомобиль срывается с места, протаскивая зацепившегося за дверную ручку полицейского по земле. Погоня с последующей перестрелкой произошла в минувшие выходные. Изначально экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого для проверки документов. Но когда у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения, мужчина попытался скрыться. Сначала он хотел уйти от погони на машине. Но потом бросил ее и попытался убежать от преследующих его полицейских. Дембицкий отстреливался от преследователей из травматического пистолета. Ему удалось ранить одного из сотрудников. Однако это не помогло ему скрыться. Оружие у него изъяли. В ходе проверки выяснилось, что ранее он был судим за разбой, а на момент задержания числился в федеральном розыске по обвинениям в наркоторговле. Раненый сотрудник с переломами пальцев рук был доставлен в медучреждение. Там ему оказывают квалифицированную помощь.