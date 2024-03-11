Появилось видео погони за уроженцем ЯНАО, стрелявшим по челябинским полицейским

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Мотовзвод ДПС. Магнитогорск, нашивка, гибдд, дпс
Инспекторы ДПС догнали нарушителя Фото:
новость из сюжета
Наркоторговец из ЯНАО устроил перестрелку с челябинскими полицейскими

Появилось видео погони за наркоторговцем из ЯНАО Василием Дембицким, закончившейся перестрелкой между ним и челябинскими полицейскими. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале.

На видео инспекторы останавливают Porsche Cayenne S под управлением Дембицкого для проверки документов. Однако элитный автомобиль срывается с места, протаскивая зацепившегося за дверную ручку полицейского по земле.

Погоня с последующей перестрелкой произошла в минувшие выходные. Изначально экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого для проверки документов. Но когда у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения, мужчина попытался скрыться.

Сначала он хотел уйти от погони на машине. Но потом бросил ее и попытался убежать от преследующих его полицейских. Дембицкий отстреливался от преследователей из травматического пистолета. Ему удалось ранить одного из сотрудников. Однако это не помогло ему скрыться. Оружие у него изъяли. В ходе проверки выяснилось, что ранее он был судим за разбой, а на момент задержания числился в федеральном розыске по обвинениям в наркоторговле.

Раненый сотрудник с переломами пальцев рук был доставлен в медучреждение. Там ему оказывают квалифицированную помощь.

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Появилось видео погони за наркоторговцем из ЯНАО Василием Дембицким, закончившейся перестрелкой между ним и челябинскими полицейскими. Кадры опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем telegram-канале. На видео инспекторы останавливают Porsche Cayenne S под управлением Дембицкого для проверки документов. Однако элитный автомобиль срывается с места, протаскивая зацепившегося за дверную ручку полицейского по земле. Погоня с последующей перестрелкой произошла в минувшие выходные. Изначально экипаж ДПС остановил Porsche Cayenne S Дембицкого для проверки документов. Но когда у сотрудников возникли сомнения в подлинности удостоверения, мужчина попытался скрыться. Сначала он хотел уйти от погони на машине. Но потом бросил ее и попытался убежать от преследующих его полицейских. Дембицкий отстреливался от преследователей из травматического пистолета. Ему удалось ранить одного из сотрудников. Однако это не помогло ему скрыться. Оружие у него изъяли. В ходе проверки выяснилось, что ранее он был судим за разбой, а на момент задержания числился в федеральном розыске по обвинениям в наркоторговле. Раненый сотрудник с переломами пальцев рук был доставлен в медучреждение. Там ему оказывают квалифицированную помощь.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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