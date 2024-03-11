Блогер Рада Русских объяснила, почему ей нравится пластическая хирургия

Блогер Рада Русских: легче сделать пластику, чем пытаться принять себя

11 марта 2024 в 17:40 Размер текста - 17 +

Рада Русских не скрывает, что часто прибегает к услугам хирургов Фото: соцсети Рады Русских Блогер Рада Русских из Екатеринбурга считает, что проще лечь на операционный стол и быть счастливой, чем всю жизнь мучиться и пытаться принять себя. Девушка предпочитает жить в свое удовольствие, поэтому прибегает к пластической хирургии. Такую позицию Русских озвучила в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. «Я не против чего-либо. Я за все, чтобы человек был хотя бы удовлетворен. Если мне для удовлетворения нужно все время что-то менять в своем теле, почему бы мне это не дать? Я спокойная, дружелюбная. Когда я вижу человека, которому что-то не дают делать, то в нем все равно латентная агрессия растет. Натуральные экоактивисты — те еще латентные агрессоры», — пояснила Русских, отвечая на вопрос Собчак, почему она как экоактивистка прибегает к пластике. Блогер призналась, что в июне 2023 года делала круговую подтяжку лица и намерена в скором времени сделать ее снова. Ради пластики девушка летает в Турцию. «Там более крутой уровень медицины и пластики. Они учатся только 12 лет на пластического хирурга — это к медицинской базе. Они принципиальные и у них хороший вкус», — заверила девушка. Собчак также поинтересовалась у Русских, а нее переборщила ли она с накаченными губами. На это блогер ответила, что пробовала откачивать гель, но, по ее мнению, она без больших губ выглядит ужасно. «Ты можешь потратить всю жизнь на принятие себя или пойти и быстренько чикнуть и на следующий день быть счастливым человеком. У меня лишнего времени на эту херню нет», — заверила Рада. Ранее блогер рассказывала, что с юности была недовольна своей внешностью. Русских также не скрывала, что прибегала к пластическим операциям — делала губы, овал лица, скулы, брови. Девушка прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Русских удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Блогер Рада Русских из Екатеринбурга считает, что проще лечь на операционный стол и быть счастливой, чем всю жизнь мучиться и пытаться принять себя. Девушка предпочитает жить в свое удовольствие, поэтому прибегает к пластической хирургии. Такую позицию Русских озвучила в интервью Ксении Собчак на ее YouTube-канале. «Я не против чего-либо. Я за все, чтобы человек был хотя бы удовлетворен. Если мне для удовлетворения нужно все время что-то менять в своем теле, почему бы мне это не дать? Я спокойная, дружелюбная. Когда я вижу человека, которому что-то не дают делать, то в нем все равно латентная агрессия растет. Натуральные экоактивисты — те еще латентные агрессоры», — пояснила Русских, отвечая на вопрос Собчак, почему она как экоактивистка прибегает к пластике. Блогер призналась, что в июне 2023 года делала круговую подтяжку лица и намерена в скором времени сделать ее снова. Ради пластики девушка летает в Турцию. «Там более крутой уровень медицины и пластики. Они учатся только 12 лет на пластического хирурга — это к медицинской базе. Они принципиальные и у них хороший вкус», — заверила девушка. Собчак также поинтересовалась у Русских, а нее переборщила ли она с накаченными губами. На это блогер ответила, что пробовала откачивать гель, но, по ее мнению, она без больших губ выглядит ужасно. «Ты можешь потратить всю жизнь на принятие себя или пойти и быстренько чикнуть и на следующий день быть счастливым человеком. У меня лишнего времени на эту херню нет», — заверила Рада. Ранее блогер рассказывала, что с юности была недовольна своей внешностью. Русских также не скрывала, что прибегала к пластическим операциям — делала губы, овал лица, скулы, брови. Девушка прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Русских удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч.