У компании, владеющей ТЦ «Пушкинский», выросла выручка на десятки миллионов

За год доходы фирмы составили 39,5 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компания «Крым», владеющая торговым центром «Пушкинский», увеличила выручку до 554,5 миллионов рублей. За 2023 год доходы выросли на 39,5 миллионов. Информация об этом размещена в финансовой отчетности предприятия. Фирма принадлежит курганским братьям-бизнесменам Плехановым.

«ООО «Компания «Крым». Выручка за 2022 год: 554 523 000 рублей. В аналогичном периоде 2021 года: 514 934 000 рублей», — говорится в бухгалтерской отчетности.

Несмотря на рост выручки за 2022 год компания ушла в убыток на 774 тысячи рублей. При этом в предыдущем периоде чистая прибыль фирмы составляла более 3,2 млн рублей.

Владельцами фирмы «Компания «Крым» являются предприниматели Евгений и Игорь Плехановы. Им принадлежит порядка 88% акций. Остальными владеют еще четыре бизнесмена. Стоимость компании составляет около одного млрд рублей.

Корреспондент URA.RU направил запрос по теме в компанию. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что сеть частных клиник «Медлайн-Проф» в Шадринске в 9 раз увеличила выручку. За год компания заработала около 20 млн рублей. Также сообщалось, что выручка выросла у компании, построившей «курганский Хогвартс» в Заозерном. Фирма «ТД «Каприз» за 2022 год заработала 216,6 млн рублей.