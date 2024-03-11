11 марта 2024

В ЯНАО женщина попыталась убить ножом своего приятеля

В Лабытнанги женщина дважды ударила своего знакомого ножом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавший выжил после двух ударов ножом Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) женщина дважды ударила ножом своего знакомого во время драки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО.

«В Лабытнанги 11 февраля 2024 года около пяти часов утра в квартире, где компания местных жителей употребляла алкоголь, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Мужчина нанес своей бывшей подруге несколько ударов кулаками. Женщина, вооружившись ножом, нанесла два колото-резаных ранения потерпевшему в область лица и шеи», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО.

Пострадавшего вовремя удалось спасти, ему причинен тяжкий вред здоровью. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

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В Лабытнанги (ЯНАО) женщина дважды ударила ножом своего знакомого во время драки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по ЯНАО. «В Лабытнанги 11 февраля 2024 года около пяти часов утра в квартире, где компания местных жителей употребляла алкоголь, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Мужчина нанес своей бывшей подруге несколько ударов кулаками. Женщина, вооружившись ножом, нанесла два колото-резаных ранения потерпевшему в область лица и шеи», — рассказали в официальном telegram-канале СУ СК России по ЯНАО. Пострадавшего вовремя удалось спасти, ему причинен тяжкий вред здоровью. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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