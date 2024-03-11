Тюменский аэропорт Рощино нарастил пассажиропоток

12 марта 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

В феврале услугами аэропорта Рощино воспользовались 175 тысяч пассажиров Фото: Денис Моргунов © URA.RU В феврале услугами тюменского аэропорта Рощино воспользовались 175 467 пассажиров. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт аэровокзала. «Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 779 пассажиров, международными — 9 165 пассажиров», — указано на официальном сайте аэропорта Рощино. Там добавили, что среди наиболее популярных направлений, по которым летают пассажиры из тюменского аэропорта, оказались крупнейшие города страны. Такие, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Ранее агентство писало о том, что в тюменском аэропорту Рощино проходит масштабная реконструкция. На которую, по предварительным данным, будет потрачено порядка восьми миллиардов рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 миллионов пассажиров в год.

В феврале услугами тюменского аэропорта Рощино воспользовались 175 467 пассажиров. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт аэровокзала. «Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 779 пассажиров, международными — 9 165 пассажиров», — указано на официальном сайте аэропорта Рощино. Там добавили, что среди наиболее популярных направлений, по которым летают пассажиры из тюменского аэропорта, оказались крупнейшие города страны. Такие, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Ранее агентство писало о том, что в тюменском аэропорту Рощино проходит масштабная реконструкция. На которую, по предварительным данным, будет потрачено порядка восьми миллиардов рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 миллионов пассажиров в год.