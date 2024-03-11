11 марта 2024

Тюменский аэропорт Рощино нарастил пассажиропоток

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Рощино. Тюмень, аэропорт, рощино
В феврале услугами аэропорта Рощино воспользовались 175 тысяч пассажиров Фото:

В феврале услугами тюменского аэропорта Рощино воспользовались 175 467 пассажиров. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт аэровокзала.

«Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 779 пассажиров, международными — 9 165 пассажиров», — указано на официальном сайте аэропорта Рощино.

Там добавили, что среди наиболее популярных направлений, по которым летают пассажиры из тюменского аэропорта, оказались крупнейшие города страны. Такие, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи.

Ранее агентство писало о том, что в тюменском аэропорту Рощино проходит масштабная реконструкция. На которую, по предварительным данным, будет потрачено порядка восьми миллиардов рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 миллионов пассажиров в год.

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В феврале услугами тюменского аэропорта Рощино воспользовались 175 467 пассажиров. Это на 12% больше, чем за тот же период 2023 года. Об этом сообщает официальный сайт аэровокзала. «Пассажиропоток воздушной гавани за второй месяц нового года вырос на 12,0% относительно аналогичного периода 2023 года и составил 175 467 пассажиров. Внутренними воздушными линиями воспользовались 165 779 пассажиров, международными — 9 165 пассажиров», — указано на официальном сайте аэропорта Рощино. Там добавили, что среди наиболее популярных направлений, по которым летают пассажиры из тюменского аэропорта, оказались крупнейшие города страны. Такие, как Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Ранее агентство писало о том, что в тюменском аэропорту Рощино проходит масштабная реконструкция. На которую, по предварительным данным, будет потрачено порядка восьми миллиардов рублей. После обновления пропускная способность аэровокзала вырастет почти в два раза, до 3,8 миллионов пассажиров в год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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