Курганское УГИБДД рассказало, почему на дорогах встречаются коробки вместо камер

В Курганской области из-за нехватки камер на опасных дорогах ставят муляжи

13 марта 2024 в 09:15 Размер текста - 17 +

ГИБДД рассказала курганцам, почему ставят коробки вместо камер Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганских дорогах вместо камер дорожного движения в некоторых местах используют муляжи. Это связано с тем, что количество потенциально-аварийных участков превышает число применяемых комплексов, объяснили в УГИБДД региона. «В связи с тем, что количество аварийно-опасных участков на автодорогах региона превышает количество применяемых комплексов, в некоторых антивандальных боксах, используются предметы, внешне имитирующие (в т. ч. и по габаритам) полноценные средства фотовидеофиксации», — сообщили в курганской Госавтоинспекции в ответ на запрос редакции. По данным ведомства, эти устройства вполне дисциплинируют нарушающих ПДД водителей. Карту опасных участков в Госавтоинспекции создают ежемесячно. На основе анализа аварийности выделяются места, куда ставят передвижные комплексы фотовидеофиксации. Такие комплексы эффективны, поскольку их можно переставлять. Это делает водителей более дисциплинированными и нивелирует «эффект привыкания» к участку с камерой. Также размещают муляжи. Их успешно применяют и в других регионах страны, пояснили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители нашли на дорогах покосившиеся картонные коробки вместо камер. Редакция обратилась в Госавтоинспекцию и правительство региона с просьбой прокомментировать данную информацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На курганских дорогах вместо камер дорожного движения в некоторых местах используют муляжи. Это связано с тем, что количество потенциально-аварийных участков превышает число применяемых комплексов, объяснили в УГИБДД региона. «В связи с тем, что количество аварийно-опасных участков на автодорогах региона превышает количество применяемых комплексов, в некоторых антивандальных боксах, используются предметы, внешне имитирующие (в т. ч. и по габаритам) полноценные средства фотовидеофиксации», — сообщили в курганской Госавтоинспекции в ответ на запрос редакции. По данным ведомства, эти устройства вполне дисциплинируют нарушающих ПДД водителей. Карту опасных участков в Госавтоинспекции создают ежемесячно. На основе анализа аварийности выделяются места, куда ставят передвижные комплексы фотовидеофиксации. Такие комплексы эффективны, поскольку их можно переставлять. Это делает водителей более дисциплинированными и нивелирует «эффект привыкания» к участку с камерой. Также размещают муляжи. Их успешно применяют и в других регионах страны, пояснили в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители нашли на дорогах покосившиеся картонные коробки вместо камер. Редакция обратилась в Госавтоинспекцию и правительство региона с просьбой прокомментировать данную информацию.