Курганское УГИБДД рассказало, почему на дорогах встречаются коробки вместо камер

На курганских дорогах вместо камер дорожного движения в некоторых местах используют муляжи. Это связано с тем, что количество потенциально-аварийных участков превышает число применяемых комплексов, объяснили в УГИБДД региона.
«В связи с тем, что количество аварийно-опасных участков на автодорогах региона превышает количество применяемых комплексов, в некоторых антивандальных боксах, используются предметы, внешне имитирующие (в т. ч. и по габаритам) полноценные средства фотовидеофиксации», — сообщили в курганской Госавтоинспекции в ответ на запрос редакции. По данным ведомства, эти устройства вполне дисциплинируют нарушающих ПДД водителей.
Карту опасных участков в Госавтоинспекции создают ежемесячно. На основе анализа аварийности выделяются места, куда ставят передвижные комплексы фотовидеофиксации. Такие комплексы эффективны, поскольку их можно переставлять. Это делает водителей более дисциплинированными и нивелирует «эффект привыкания» к участку с камерой. Также размещают муляжи. Их успешно применяют и в других регионах страны, пояснили в Госавтоинспекции.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские водители нашли на дорогах покосившиеся картонные коробки вместо камер. Редакция обратилась в Госавтоинспекцию и правительство региона с просьбой прокомментировать данную информацию.
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