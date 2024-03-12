Аудиторы счетной палаты ЯНАО получат дополнительные полномочия

Счетная палата ЯНАО получит новые полномочия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Обязанности счетной палаты в ЯНАО могут дополниться контролем судебных разбирательств за интересы региона. Новая мера позволит ускорить реагирование на бездействие или несвоевременную реакцию правительственных структур и обезопасить регион от бюджетных потерь.

«В Счетной палате недовольны участившимися ошибками в спорах за окружной бюджет. Теперь же, за счет получения доступа к судебным базам, у палаты появится возможность оперативно замечать и наказывать чиновников», — поделились источники.

Представители Счетной палаты пояснили, что прежде могли замечать несвоевременную деятельность контролирующих органов уже после выхода судебных решений. Если инициатива будет утверждена, ведомство начнет отслеживать ведущуюся судебную практику и влиять на ее ход, требуя принятия необходимых мер со стороны соответствующих субъектов контроля.

«Мы планируем войти в состав межведомственной комиссии, которая будет смотреть самые резонансные, самые серьезные судебные процессы, которые либо долго длятся, либо ведутся на серьезную сумму. Будем смотреть, есть ли объект контроля, которому следует уделить внимание в рамках нашей деятельности. Отдельно выделенные полномочия приведут в тонус всех субъектов контроля в округе», — пояснила корреспонденту URA.RU председатель СП ЯНАО Светлана Гусева.