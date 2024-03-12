12 марта 2024

Мишустин допустил изменение стоимости строительства проблемного бассейна КГУ

Стоимость строительства бассейна для КГУ увеличилась на 65 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Дворца водных видов спорта после реконструкции. Первоуральск, дворец водных видов спорта, бассейн, плавательная дорожка
Стоимость строительства бассейна может увеличиться на десятки миллионов рублей (архивное фото) Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил увеличение стоимости бассейна для Курганского государственного университета (КГУ) до более чем 339 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства России. Ранее цена работ составляла 273,8 миллионов рублей.

«Распоряжение правительства РФ. Бассейн ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены до 339 220 713 рублей», — указывается в документе.

Ранее сообщалось, что стоимость строительства бассейна была увеличена на 31 миллион рублей и составила 273 809 300 рублей. В документе уточнялось, что заказчик выплачивает генподрядчику аванс в размере 31,85% от цены контракта (более 77 млн рублей).

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил увеличение стоимости бассейна для Курганского государственного университета (КГУ) до более чем 339 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства России. Ранее цена работ составляла 273,8 миллионов рублей. «Распоряжение правительства РФ. Бассейн ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены до 339 220 713 рублей», — указывается в документе. Ранее сообщалось, что стоимость строительства бассейна была увеличена на 31 миллион рублей и составила 273 809 300 рублей. В документе уточнялось, что заказчик выплачивает генподрядчику аванс в размере 31,85% от цены контракта (более 77 млн рублей).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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