Мишустин допустил изменение стоимости строительства проблемного бассейна КГУ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин допустил увеличение стоимости бассейна для Курганского государственного университета (КГУ) до более чем 339 миллионов рублей. Об этом говорится в распоряжении правительства России. Ранее цена работ составляла 273,8 миллионов рублей.
«Распоряжение правительства РФ. Бассейн ФГБОУ ВО „Курганский государственный университет“, допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены до 339 220 713 рублей», — указывается в документе.
Ранее сообщалось, что стоимость строительства бассейна была увеличена на 31 миллион рублей и составила 273 809 300 рублей. В документе уточнялось, что заказчик выплачивает генподрядчику аванс в размере 31,85% от цены контракта (более 77 млн рублей).
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