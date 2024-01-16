Стоимость проблемного бассейна КГУ выросла на десятки миллионов

Стоимость стройки бассейна КГУ выросла на 31 млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU

Стоимость строительства бассейна Курганского госуниверситета в Заозерном увеличена на 31 млн рублей и составит больше 273 млн рублей. Информация указана в дополнительном соглашении КГУ с застройщиком ЗАО «Курганстальмост».

«Стороны пришли к соглашению увеличить цену контракта на 31 520 800 рублей. При этом цена контракта (цена работ) составляет 273 809 300 рублей, в том числе налог на добавленную стоимость по налоговой ставки 20%», — указано в дополнительном соглашении.

В документе приведена смета работ. Заказчик выплачивает генподрядчику аванс в размере 31,85% от цены контракта (более 77 млн рублей).

URA.RU писало, что в октябре 2023 года курганские власти планировали просить помощи у министра науки и образования РФ Валерия Фалькова в выделении денег на проблемный бассейн госуниверситета. При строительстве объекта возникла необходимость в проведении дополнительных работ, в том числе из-за наличия грунтовых вод. Согласно плану бассейн должны были сдать в июле 2023 года, из-за проблем с первым застройщиком и проектом срок выполнения работ продлили до сентября 2024 года.