Курган готовят к паводку, распиливая лед на реке Тобол

На реке Тобол в городе Кургане проводятся противопаводковые работы с распилом льда. Об этом рассказало АО «Водный Союз» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».
«С самого утра специалисты „Водного Союза“ проводят мероприятия по разрушению целостности ледяного поля на Тоболе в районе городской дамбы. Лед распилят на квадраты для безопасного прохождения через гидротехнические сооружения», — сообщил «Водный Союз».
Кроме того, общество уточнило, что второй этап работ по резке льда начнется с 20 марта в районе Кировского моста. По информации «Водного союза», весной компания планирует разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Также сообщество напоминает курганцам, что лед в результате работ становится хрупким и опасным, потому ходить по нему запрещено.
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