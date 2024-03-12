12 марта 2024

Курган готовят к паводку, распиливая лед на реке Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, лед, курган, распил льда, весна в городе
«Водный Союз» предупреждает, что по льду на реке Тобол ходить запрещено (архивное фото) Фото:

На реке Тобол в городе Кургане проводятся противопаводковые работы с распилом льда. Об этом рассказало АО «Водный Союз» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«С самого утра специалисты „Водного Союза“ проводят мероприятия по разрушению целостности ледяного поля на Тоболе в районе городской дамбы. Лед распилят на квадраты для безопасного прохождения через гидротехнические сооружения», — сообщил «Водный Союз».

Кроме того, общество уточнило, что второй этап работ по резке льда начнется с 20 марта в районе Кировского моста. По информации «Водного союза», весной компания планирует разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Также сообщество напоминает курганцам, что лед в результате работ становится хрупким и опасным, потому ходить по нему запрещено.

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На реке Тобол в городе Кургане проводятся противопаводковые работы с распилом льда. Об этом рассказало АО «Водный Союз» в своем сообществе в соцсети «ВКонтакте». «С самого утра специалисты „Водного Союза“ проводят мероприятия по разрушению целостности ледяного поля на Тоболе в районе городской дамбы. Лед распилят на квадраты для безопасного прохождения через гидротехнические сооружения», — сообщил «Водный Союз». Кроме того, общество уточнило, что второй этап работ по резке льда начнется с 20 марта в районе Кировского моста. По информации «Водного союза», весной компания планирует разрушить более 23 тысяч квадратных метров льда. Также сообщество напоминает курганцам, что лед в результате работ становится хрупким и опасным, потому ходить по нему запрещено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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