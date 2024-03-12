Общество Сколько денег потратят на блины жители ЯНАО. Инфографика Жители ЯНАО потратят на блины от 390 до 512 рублей 13 марта 2024 в 18:40 Размер текста - 17 + Средняя цена на продукты в ЯНАО для приготовления блинов — 438 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жителям ЯНАО на покупку продуктов для приготовления блинов в масленичную неделю понадобится от 390 до 512 рублей. Мониторинг цен на необходимые ингредиенты провели корреспонденты URA.RU. «Для приготовления классических блинов житель Ямала купит молоко, куриные яйца, сахар, муку, соль и растительное масло. Продуктами, подорожавшими заметнее остальных по сравнению с прошлым годом, стали яйца и подсолнечное масло», — рассказали корреспонденты агентства. Гурманам, желающим полакомится блинами с красной икрой придется выложить от 240 до 600 рублей за стограммовую баночку. Любители сладкого добавят к блюду сгущенное молоко, цена на которое варьируется от 100 до 170 рублей. Цены на продукты в популярных продуктовых сетях для приготовления блинов. Инфографика: URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Жителям ЯНАО на покупку продуктов для приготовления блинов в масленичную неделю понадобится от 390 до 512 рублей. Мониторинг цен на необходимые ингредиенты провели корреспонденты URA.RU. «Для приготовления классических блинов житель Ямала купит молоко, куриные яйца, сахар, муку, соль и растительное масло. Продуктами, подорожавшими заметнее остальных по сравнению с прошлым годом, стали яйца и подсолнечное масло», — рассказали корреспонденты агентства. Гурманам, желающим полакомится блинами с красной икрой придется выложить от 240 до 600 рублей за стограммовую баночку. Любители сладкого добавят к блюду сгущенное молоко, цена на которое варьируется от 100 до 170 рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям