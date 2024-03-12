Жителям ЯНАО на покупку продуктов для приготовления блинов в масленичную неделю понадобится от 390 до 512 рублей. Мониторинг цен на необходимые ингредиенты провели корреспонденты URA.RU.
«Для приготовления классических блинов житель Ямала купит молоко, куриные яйца, сахар, муку, соль и растительное масло. Продуктами, подорожавшими заметнее остальных по сравнению с прошлым годом, стали яйца и подсолнечное масло», — рассказали корреспонденты агентства.
Гурманам, желающим полакомится блинами с красной икрой придется выложить от 240 до 600 рублей за стограммовую баночку. Любители сладкого добавят к блюду сгущенное молоко, цена на которое варьируется от 100 до 170 рублей.
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