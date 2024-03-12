12 марта 2024

Сколько денег потратят на блины жители ЯНАО. Инфографика

Жители ЯНАО потратят на блины от 390 до 512 рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, блины, масленица
Средняя цена на продукты в ЯНАО для приготовления блинов — 438 рублей Фото:

Жителям ЯНАО на покупку продуктов для приготовления блинов в масленичную неделю понадобится от 390 до 512 рублей. Мониторинг цен на необходимые ингредиенты провели корреспонденты URA.RU.

«Для приготовления классических блинов житель Ямала купит молоко, куриные яйца, сахар, муку, соль и растительное масло. Продуктами, подорожавшими заметнее остальных по сравнению с прошлым годом, стали яйца и подсолнечное масло», — рассказали корреспонденты агентства.

Гурманам, желающим полакомится блинами с красной икрой придется выложить от 240 до 600 рублей за стограммовую баночку. Любители сладкого добавят к блюду сгущенное молоко, цена на которое варьируется от 100 до 170 рублей.

Цены на продукты в популярных продуктовых сетях для приготовления блинов.
Цены на продукты в популярных продуктовых сетях для приготовления блинов.

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Жителям ЯНАО на покупку продуктов для приготовления блинов в масленичную неделю понадобится от 390 до 512 рублей. Мониторинг цен на необходимые ингредиенты провели корреспонденты URA.RU. «Для приготовления классических блинов житель Ямала купит молоко, куриные яйца, сахар, муку, соль и растительное масло. Продуктами, подорожавшими заметнее остальных по сравнению с прошлым годом, стали яйца и подсолнечное масло», — рассказали корреспонденты агентства. Гурманам, желающим полакомится блинами с красной икрой придется выложить от 240 до 600 рублей за стограммовую баночку. Любители сладкого добавят к блюду сгущенное молоко, цена на которое варьируется от 100 до 170 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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