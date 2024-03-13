В спальном районе Кургана откроют движение для автобусов по новой дороге

Власти планируют запустить движение автобусов по улице Федота Елисеева в Кургане, не дожидаясь окончания ее строительства. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности директора МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских.
«Планировалось, что и сама дорога и, соответственно, маршруты общественного транспорта, в дальнейшем будут продолжены до территории строящегося жилого комплекса „Малиновые высоты“. Вместе с тем, понимая, как это важно для жителей, принято решение уже сейчас, не дожидаясь окончания строительства, открыть движение общественного транспорта по улице Федота Елисеева», — отметила Сосновских, как указано в telegram-канале администрации Кургана.
Также врио директора уточнила, что в 16 микрорайоне автобусы могут совершать разворот на специальной временной площадке. С водителями, по словам Сосновских, был проведен инструктаж. МКУ «Транспортное управление», как рассказала врио директора, будет контролировать, чтобы все автобусы доезжали до конечной остановки в 16 микрорайоне.
Ранее URA.RU писало, что проверка курганских маршрутов показала, что некоторые из них требуют корректировки графика. Среди таких маршрутов №№ 76, 71.
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