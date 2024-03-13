В спальном районе Кургана откроют движение для автобусов по новой дороге

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Город. Курган, автобус, пассажиры автобуса, ожидание автобуса
Власти будут контролировать автобусы в 16 микрорайоне по улице Елисеева (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Власти планируют запустить движение автобусов по улице Федота Елисеева в Кургане, не дожидаясь окончания ее строительства. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности директора МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских.

«Планировалось, что и сама дорога и, соответственно, маршруты общественного транспорта, в дальнейшем будут продолжены до территории строящегося жилого комплекса „Малиновые высоты“. Вместе с тем, понимая, как это важно для жителей, принято решение уже сейчас, не дожидаясь окончания строительства, открыть движение общественного транспорта по улице Федота Елисеева», — отметила Сосновских, как указано в telegram-канале администрации Кургана.

Также врио директора уточнила, что в 16 микрорайоне автобусы могут совершать разворот на специальной временной площадке. С водителями, по словам Сосновских, был проведен инструктаж. МКУ «Транспортное управление», как рассказала врио директора, будет контролировать, чтобы все автобусы доезжали до конечной остановки в 16 микрорайоне.

Ранее URA.RU писало, что проверка курганских маршрутов показала, что некоторые из них требуют корректировки графика. Среди таких маршрутов №№ 76, 71.

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Власти планируют запустить движение автобусов по улице Федота Елисеева в Кургане, не дожидаясь окончания ее строительства. Об этом сообщила временно исполняющий обязанности директора МКУ «Транспортное управление» Светлана Сосновских. «Планировалось, что и сама дорога и, соответственно, маршруты общественного транспорта, в дальнейшем будут продолжены до территории строящегося жилого комплекса „Малиновые высоты“. Вместе с тем, понимая, как это важно для жителей, принято решение уже сейчас, не дожидаясь окончания строительства, открыть движение общественного транспорта по улице Федота Елисеева», — отметила Сосновских, как указано в telegram-канале администрации Кургана. Также врио директора уточнила, что в 16 микрорайоне автобусы могут совершать разворот на специальной временной площадке. С водителями, по словам Сосновских, был проведен инструктаж. МКУ «Транспортное управление», как рассказала врио директора, будет контролировать, чтобы все автобусы доезжали до конечной остановки в 16 микрорайоне. Ранее URA.RU писало, что проверка курганских маршрутов показала, что некоторые из них требуют корректировки графика. Среди таких маршрутов №№ 76, 71.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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