Транспортники Кургана нашли маршруты, график которых нужно изменить

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Маршруты № 76 и 71 могут требовать корректировки графика движения (архивное фото) Фото:

В Кургане после проведения проверки автобусов по новой городской маршрутной сети местный Союз транспортников обнаружил, что маршрутам № 76 и 71 может требоваться корректировка графика. Об этом написало сообщество Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«Проведя анализ остановки „2 микрорайон“, специалистами предложено взять на контроль график движения 76 и 71 маршрутов <> Возможно необходима корректировка графика», — сообщил Союз транспортников.

По информации Союза, интервал между автобусами данных маршрутов составил 20 минут. Кроме того, в сообществе указано, что интервал движения у маршрута № 77 нужно проверить из-за того, что с 6:00 до 6:25 автобус не проезжал у остановки, а спустя 25 минут проехало два автобуса с интервалом движения в 6 минут.

Ранее URA.RU писало, что для курганских заводчан изменят график движения автобусного маршрута. Автобусный маршрут №55 следует с бульвара Солнечного до 1 микрорайона Заозерного района города.

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В Кургане после проведения проверки автобусов по новой городской маршрутной сети местный Союз транспортников обнаружил, что маршрутам № 76 и 71 может требоваться корректировка графика. Об этом написало сообщество Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «Проведя анализ остановки „2 микрорайон“, специалистами предложено взять на контроль график движения 76 и 71 маршрутов <> Возможно необходима корректировка графика», — сообщил Союз транспортников. По информации Союза, интервал между автобусами данных маршрутов составил 20 минут. Кроме того, в сообществе указано, что интервал движения у маршрута № 77 нужно проверить из-за того, что с 6:00 до 6:25 автобус не проезжал у остановки, а спустя 25 минут проехало два автобуса с интервалом движения в 6 минут. Ранее URA.RU писало, что для курганских заводчан изменят график движения автобусного маршрута. Автобусный маршрут №55 следует с бульвара Солнечного до 1 микрорайона Заозерного района города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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