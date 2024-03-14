Казна России пополнится за счет продажи национализированных компаний

Минфин РФ собирается выставить на продажу национализированные компании

14 марта 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Доход от продажи активов национализированных компаний превысит 100 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В федеральный бюджет РФ до конца года поступит более 100 млрд рублей после продажи активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Об этом сообщил источник в Минфине. «Рост поступлений (в бюджет страны — прим. URA.RU) от приватизации в текущем году обеспечит продажа активов, обращенных в доход государства по решению суда. Министр финансов Антон Силуанов 13 марта объявил, что власти ждут более 100 млрд рублей от продажи госактивов», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями». Указанная цифра примерно в 100 раз превышает данные, внесенные в закон о бюджете на 2024 год. В конце прошлого года президент России Владимир Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. Только за первую половину января поступления бюджета от безвозмездных взносов, внесенных бизнесом в казну, составили 13,5 млрд рублей, что в несколько раз превышает годовой прогноз, пишет «Царьград». В феврале Путин выбрал себе советчиков по сделкам с долями иностранцев. Минфин России 11 марта сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами, передает RT. По мнению представителя компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, новые полномочия президента РФ в отношении имущества и активов иностранных компаний обеспечат работу предприятий и насытит российский рынок товарами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В федеральный бюджет РФ до конца года поступит более 100 млрд рублей после продажи активов иностранных компаний, которые покинули российский рынок из-за санкций. Об этом сообщил источник в Минфине. «Рост поступлений (в бюджет страны — прим. URA.RU) от приватизации в текущем году обеспечит продажа активов, обращенных в доход государства по решению суда. Министр финансов Антон Силуанов 13 марта объявил, что власти ждут более 100 млрд рублей от продажи госактивов», — пояснил источник в беседе с «Ведомостями». Указанная цифра примерно в 100 раз превышает данные, внесенные в закон о бюджете на 2024 год. В конце прошлого года президент России Владимир Путин разрешил иностранным гражданам напрямую владеть долями экономически значимых организаций в РФ. Только за первую половину января поступления бюджета от безвозмездных взносов, внесенных бизнесом в казну, составили 13,5 млрд рублей, что в несколько раз превышает годовой прогноз, пишет «Царьград». В феврале Путин выбрал себе советчиков по сделкам с долями иностранцев. Минфин России 11 марта сообщил о старте обмена замороженными активами с иностранцами, передает RT. По мнению представителя компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, новые полномочия президента РФ в отношении имущества и активов иностранных компаний обеспечат работу предприятий и насытит российский рынок товарами.