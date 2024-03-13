Тюменцы набрали ипотеки на 1,5 млрд рублей

Большая часть выданных кредитов приходится на программу «Семейная ипотека»
Жители Тюменской области в феврале набрали ипотечных кредитов на 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит со ссылкой на банк ДОМ.РФ единый ресурс застройщиков.
«В целом по стране выдача ипотек в феврале выросла в 2,4 раза. В топе лидеров по выдаче находится и Тюменская область: здесь выдача выросла в 3,2 раза до 1,5 млрд рублей», — сообщает портал ЕРЗ.РФ.
Сообщается также, что около 42% клиентов банка ДОМ.РФ воспользовались «Семейной ипотекой». 35,5% приходится на программу «Ипотека для IT-специалистов». А доля «Льготной ипотеки на новостройки» составила 18,5%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.