13 марта 2024

Тюменцы набрали ипотеки на 1,5 млрд рублей

Банк ДОМ.РФ: в Тюмени выдача ипотеки за год выросла более чем в 3 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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Большая часть выданных кредитов приходится на программу «Семейная ипотека» Фото:

Жители Тюменской области в феврале набрали ипотечных кредитов на 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит со ссылкой на банк ДОМ.РФ единый ресурс застройщиков.

«В целом по стране выдача ипотек в феврале выросла в 2,4 раза. В топе лидеров по выдаче находится и Тюменская область: здесь выдача выросла в 3,2 раза до 1,5 млрд рублей», — сообщает портал ЕРЗ.РФ.

Сообщается также, что около 42% клиентов банка ДОМ.РФ воспользовались «Семейной ипотекой». 35,5% приходится на программу «Ипотека для IT-специалистов». А доля «Льготной ипотеки на новостройки» составила 18,5%.

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Жители Тюменской области в феврале набрали ипотечных кредитов на 1,5 млрд рублей. Такие данные приводит со ссылкой на банк ДОМ.РФ единый ресурс застройщиков. «В целом по стране выдача ипотек в феврале выросла в 2,4 раза. В топе лидеров по выдаче находится и Тюменская область: здесь выдача выросла в 3,2 раза до 1,5 млрд рублей», — сообщает портал ЕРЗ.РФ. Сообщается также, что около 42% клиентов банка ДОМ.РФ воспользовались «Семейной ипотекой». 35,5% приходится на программу «Ипотека для IT-специалистов». А доля «Льготной ипотеки на новостройки» составила 18,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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