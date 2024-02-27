Ройзман* призвал жертвовать деньги на лечение смертельно больного мальчика из Тюмени

Ройзман* призвал помочь мальчику из Тюмени с миодистрофией Дюшенна

27 февраля 2024 в 10:51 Размер текста - 17 +

Ройзман* поддержал ребенка из Тюмени и призвал других сделать то же самое Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в РФ признан иноагентом) призвал подписчиков блогера Ильи Варламова (в РФ признан иноагентом) поддержать смертельно больного мальчика из Тюмени Святослава Тропынина, страдающего от миодистрофии Дюшенна. Обращение размещено на сервисе YouTube. «Нам нужно помочь маленькому человеку. Этого парня зовут Святослав, у него миодистрофия Дюшенна. Очень продвинутая клиника собрала консилиум и дают этому парню шанс. Предложенная терапия работает только до того момента, пока он стоит на ногах. Парень очень стойкий, родители за него бьются. Я прошу всех поддержать этого парня. Я в этом участвую, Илья* тоже участвует. Я думаю, что у нас получится, и мы спасем жизнь этому маленькому парню», — заявил Ройзман в эфире шоу Варламова на YouTube. Ранее URA.RU писало о Святославе Тропынине, у которого из-за болезни постепенно атрофируются мышцы, что является смертельно опасным. В настоящее время сумма к сбору на лечение составляет почти 106 млн рублей. Подробная информация в telegram-канале saveslava2023. Мальчика уже поддержали певица Ханна, актеры сериала «Слово пацана», блогер и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель. А недавно ребенок попросил помощи у певицы Ольги Бузовой.

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (в РФ признан иноагентом) призвал подписчиков блогера Ильи Варламова (в РФ признан иноагентом) поддержать смертельно больного мальчика из Тюмени Святослава Тропынина, страдающего от миодистрофии Дюшенна. Обращение размещено на сервисе YouTube. «Нам нужно помочь маленькому человеку. Этого парня зовут Святослав, у него миодистрофия Дюшенна. Очень продвинутая клиника собрала консилиум и дают этому парню шанс. Предложенная терапия работает только до того момента, пока он стоит на ногах. Парень очень стойкий, родители за него бьются. Я прошу всех поддержать этого парня. Я в этом участвую, Илья* тоже участвует. Я думаю, что у нас получится, и мы спасем жизнь этому маленькому парню», — заявил Ройзман в эфире шоу Варламова на YouTube. Ранее URA.RU писало о Святославе Тропынине, у которого из-за болезни постепенно атрофируются мышцы, что является смертельно опасным. В настоящее время сумма к сбору на лечение составляет почти 106 млн рублей. Подробная информация в telegram-канале saveslava2023. Мальчика уже поддержали певица Ханна, актеры сериала «Слово пацана», блогер и участница шоу «Холостяк» Адель Вейгель. А недавно ребенок попросил помощи у певицы Ольги Бузовой.