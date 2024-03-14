Курганца, побившего двух полицейских, отправили на принудительные работы

Курганцу, побившего двух полицейских, дали два года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель села Белозерское (Курганская область) признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Мужчине, побившему двух участковых, вынесли наказание в виде принудительных работ, извещает сайт местного районного суда.

В середине декабря прошлого года двое полицейских попросили нетрезвого сельчанина пройти в отделение, но тот стал драться. «М. нанес кулаком удар в грудь сотрудника полиции С., повалил его на землю, <…> также вывернул кисть руки сотруднику полиции Д. и нанес удар рукой по лицу», — информирует сайт Белозерского районного суда. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам принудительных работ.

Ближайшие два года драчун будет пребывать в исправительном центре. В доход государства он будет перечислять 5% своего заработка. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе местная жительница заплатит 20 тысяч после нанесенного ей удара сотруднику полиции. Мужчина оформлял протокол за нарушение покоя, когда не согласная с этим женщина ударила полицейского. Суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч, и такую же сумму она выплатит сотруднику в качестве морального ущерба.