Курганца, побившего двух полицейских, отправили на принудительные работы

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Крещенские купания. Курган, полиция, наряд полиции
Курганцу, побившего двух полицейских, дали два года Фото:

Житель села Белозерское (Курганская область) признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Мужчине, побившему двух участковых, вынесли наказание в виде принудительных работ, извещает сайт местного районного суда.

В середине декабря прошлого года двое полицейских попросили нетрезвого сельчанина пройти в отделение, но тот стал драться. «М. нанес кулаком удар в грудь сотрудника полиции С., повалил его на землю, <…> также вывернул кисть руки сотруднику полиции Д. и нанес удар рукой по лицу», — информирует сайт Белозерского районного суда. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам принудительных работ.

Ближайшие два года драчун будет пребывать в исправительном центре. В доход государства он будет перечислять 5% своего заработка. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе местная жительница заплатит 20 тысяч после нанесенного ей удара сотруднику полиции. Мужчина оформлял протокол за нарушение покоя, когда не согласная с этим женщина ударила полицейского. Суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч, и такую же сумму она выплатит сотруднику в качестве морального ущерба.

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Житель села Белозерское (Курганская область) признан виновным в применении насилия в отношении сотрудников полиции. Мужчине, побившему двух участковых, вынесли наказание в виде принудительных работ, извещает сайт местного районного суда. В середине декабря прошлого года двое полицейских попросили нетрезвого сельчанина пройти в отделение, но тот стал драться. «М. нанес кулаком удар в грудь сотрудника полиции С., повалил его на землю, <…> также вывернул кисть руки сотруднику полиции Д. и нанес удар рукой по лицу», — информирует сайт Белозерского районного суда. Мужчину признали виновным и приговорили к двум годам принудительных работ. Ближайшие два года драчун будет пребывать в исправительном центре. В доход государства он будет перечислять 5% своего заработка. Приговор в законную силу не вступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Далматовском округе местная жительница заплатит 20 тысяч после нанесенного ей удара сотруднику полиции. Мужчина оформлял протокол за нарушение покоя, когда не согласная с этим женщина ударила полицейского. Суд приговорил ее к штрафу в размере 10 тысяч, и такую же сумму она выплатит сотруднику в качестве морального ущерба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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