Жительница Курганской области заплатит 20 тысяч за то, что ударила полицейского

18 декабря 2023 в 11:00 Размер текста - 17 +

Курганский полицейский получит компенсацию от ударившей его женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Далматовском округе (Курганская область) местную жительницу признали виновной в применении физической силы по отношению к полицейскому. Она должна будет выплатить штраф и моральный ущерб в общей сумме 20 тысяч рублей, сообщается на сайте районного суда. «Суд признал Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. <…> Взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей», — информирует суд. Полицейского женщина ударила, когда он пришел на вызов. Сотрудник оформлял протокол за громкую музыку после 23 часов. Женщина была не согласна с действиями полицейского, она ударила его в плечо. Полицейский указал, что он испытал физическую боль и подал к нарушительнице гражданский иск о возмещении морального ущерба, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвая женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудником ГИБДД. Во время оформления протокола она дважды ударила сотрудника, из-за чего позднее была оштрафована на 30 тысяч рублей.

В Далматовском округе (Курганская область) местную жительницу признали виновной в применении физической силы по отношению к полицейскому. Она должна будет выплатить штраф и моральный ущерб в общей сумме 20 тысяч рублей, сообщается на сайте районного суда. «Суд признал Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. <…> Взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей», — информирует суд. Полицейского женщина ударила, когда он пришел на вызов. Сотрудник оформлял протокол за громкую музыку после 23 часов. Женщина была не согласна с действиями полицейского, она ударила его в плечо. Полицейский указал, что он испытал физическую боль и подал к нарушительнице гражданский иск о возмещении морального ущерба, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвая женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудником ГИБДД. Во время оформления протокола она дважды ударила сотрудника, из-за чего позднее была оштрафована на 30 тысяч рублей.