17 декабря 2023
16 декабря 2023

Жительница Курганской области заплатит 20 тысяч за то, что ударила полицейского

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, полиция, мвд россии
Курганский полицейский получит компенсацию от ударившей его женщины Фото:

В Далматовском округе (Курганская область) местную жительницу признали виновной в применении физической силы по отношению к полицейскому. Она должна будет выплатить штраф и моральный ущерб в общей сумме 20 тысяч рублей, сообщается на сайте районного суда.

«Суд признал Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. <…> Взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей», — информирует суд. Полицейского женщина ударила, когда он пришел на вызов.

Сотрудник оформлял протокол за громкую музыку после 23 часов. Женщина была не согласна с действиями полицейского, она ударила его в плечо. Полицейский указал, что он испытал физическую боль и подал к нарушительнице гражданский иск о возмещении морального ущерба, который был удовлетворен.

Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвая женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудником ГИБДД. Во время оформления протокола она дважды ударила сотрудника, из-за чего позднее была оштрафована на 30 тысяч рублей.

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В Далматовском округе (Курганская область) местную жительницу признали виновной в применении физической силы по отношению к полицейскому. Она должна будет выплатить штраф и моральный ущерб в общей сумме 20 тысяч рублей, сообщается на сайте районного суда. «Суд признал Н. виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей. <…> Взыскана компенсация морального вреда в размере 10 000 рублей», — информирует суд. Полицейского женщина ударила, когда он пришел на вызов. Сотрудник оформлял протокол за громкую музыку после 23 часов. Женщина была не согласна с действиями полицейского, она ударила его в плечо. Полицейский указал, что он испытал физическую боль и подал к нарушительнице гражданский иск о возмещении морального ущерба, который был удовлетворен. Ранее URA.RU сообщало, что нетрезвая женщина управляла автомобилем и была остановлена сотрудником ГИБДД. Во время оформления протокола она дважды ударила сотрудника, из-за чего позднее была оштрафована на 30 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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