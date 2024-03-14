В городе ЯНАО подожгли входную дверь в квартире пенсионерки

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело о поджоге двери пенсионерки

15 марта 2024 в 10:41 Размер текста - 17 +

В Лабытнанги поджигатели дверей подвергли опасности жильцов многоквартирного дома Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лабытнанги (ЯНАО) злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру пожилой женщины в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По требованию прокуратуры города Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту поджога двери в многоквартирном доме. В конце января 2024 года в дневное время пожилая жительница города Лабытнанги находилась по месту жительства в своей квартире. Почувствовав задымление в прихожей, она обнаружила возгорание входной двери со стороны подъезда, после чего самостоятельно потушила пожар», — говорится в сообщении. Возбуждение уголовного дела было отклонено из-за незначительного ущерба, причиненного при возгорании. Однако городская прокуратура оспорила постановление, отметив опасность незаконного деяния. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру пожилой женщины в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По требованию прокуратуры города Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту поджога двери в многоквартирном доме. В конце января 2024 года в дневное время пожилая жительница города Лабытнанги находилась по месту жительства в своей квартире. Почувствовав задымление в прихожей, она обнаружила возгорание входной двери со стороны подъезда, после чего самостоятельно потушила пожар», — говорится в сообщении. Возбуждение уголовного дела было отклонено из-за незначительного ущерба, причиненного при возгорании. Однако городская прокуратура оспорила постановление, отметив опасность незаконного деяния.