14 марта 2024

В городе ЯНАО подожгли входную дверь в квартире пенсионерки

В Лабытнанги возбуждено уголовное дело о поджоге двери пенсионерки
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира 15 по адресу Свердлова, 27; опечатано ФСБ. Екатеринбург , электрощиток, опечатанная дверь, следственные действия
В Лабытнанги поджигатели дверей подвергли опасности жильцов многоквартирного дома Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру пожилой женщины в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«По требованию прокуратуры города Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту поджога двери в многоквартирном доме. В конце января 2024 года в дневное время пожилая жительница города Лабытнанги находилась по месту жительства в своей квартире. Почувствовав задымление в прихожей, она обнаружила возгорание входной двери со стороны подъезда, после чего самостоятельно потушила пожар», — говорится в сообщении.

Возбуждение уголовного дела было отклонено из-за незначительного ущерба, причиненного при возгорании. Однако городская прокуратура оспорила постановление, отметив опасность незаконного деяния.

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В Лабытнанги (ЯНАО) злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру пожилой женщины в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «По требованию прокуратуры города Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту поджога двери в многоквартирном доме. В конце января 2024 года в дневное время пожилая жительница города Лабытнанги находилась по месту жительства в своей квартире. Почувствовав задымление в прихожей, она обнаружила возгорание входной двери со стороны подъезда, после чего самостоятельно потушила пожар», — говорится в сообщении. Возбуждение уголовного дела было отклонено из-за незначительного ущерба, причиненного при возгорании. Однако городская прокуратура оспорила постановление, отметив опасность незаконного деяния.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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