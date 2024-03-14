В городе ЯНАО подожгли входную дверь в квартире пенсионерки

В Лабытнанги (ЯНАО) злоумышленники подожгли входную дверь в квартиру пожилой женщины в многоквартирном доме. Об этом сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.
«По требованию прокуратуры города Лабытнанги возбуждено уголовное дело по факту поджога двери в многоквартирном доме. В конце января 2024 года в дневное время пожилая жительница города Лабытнанги находилась по месту жительства в своей квартире. Почувствовав задымление в прихожей, она обнаружила возгорание входной двери со стороны подъезда, после чего самостоятельно потушила пожар», — говорится в сообщении.
Возбуждение уголовного дела было отклонено из-за незначительного ущерба, причиненного при возгорании. Однако городская прокуратура оспорила постановление, отметив опасность незаконного деяния.
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