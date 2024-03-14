Власти Кургана снизили цену земли под строительство ТЦ, чтобы найти инвестора

Администрация Кургана снизила стоимость земли под строительство торгового центра в 12-м микрорайоне Заозерного. Власти оценили участок площадью более семи тысяч квадратов в 6,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте торгов. Ранее землю пытались продать за 7,7 миллиона рублей, но никто из инвесторов не подал заявок.
«Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка площадью 7 284 квадратных метров в 12-м микрорайоне Заозерного. Вид разрешенного использования: объекты торговли (торговый центр). Начальная цена: 6 935 500 рублей», — указано в аукционной документации.
Ранее URA.RU писало, что в Шадринске продают землю под строительство нового ТЦ рядом с ледовой ареной. Земельный участок площадью более 30 тысяч квадратов оценили в 1,7 млн рублей. Также сообщалось, что власти Кургана продают землю за 34 млн рублей под строительство ТРЦ в Заозерном районе. Кроме того, курганский застройщик «Кристалл» объявил о планах по возведению крупного торгового центра со спортклубами и фудкортом.
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