Readovka сообщила о прорыве украинской ДРГ в Белгородскую область: что происходит

Readovka: диверсанты прорвались в Белгородскую область

14 марта 2024 в 22:32 Размер текста - 17 +

Российские военкоры заявили, что 14 марта ВСУ высадили с вертолетов десантников в районе поселка Козинка Белгородскую область. Также в telegram-канале Readovka написали о прорыве диверсантов в регион. URA.RU приводит информацию к этому часу. Вечером telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что вертолеты ВСУ высадили десант около населенного пункта Козинка. Также канал «Readovka» написал о прорыве диверсантов в Белгородскую область. Корреспондент URA.RU обратился в Минобороны РФ за комментарием. ВСУ и диверсанты атакуют регион третий день подряд. Только 14 марта было совершено несколько попыток прорыва ДРГ и ударов беспилотниками. Так, из-за обстрела области утром погиб водитель авто. Также губернатор Вячеслав Гладков заявил, что над регионом было сбито восемь беспилотников. Позже стало известно о попытке диверсионной группировки проникнуть на территорию Белгородской области в районе села Сподарюшино. Спустя время Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом сбиты 10 воздушных целей. Однако из-за атак ВСУ погибла женщина, чья машина опрокинулась в кювет в результате взрыва. Также в селе Глотово БПЛА атаковал автомобиль с мирными жителями. Пострадали два человека, заявил губернатор Белгородской области. Всего, по словам Гладкова, из-за атак диверсантов и ВСУ пострадали 17 гражданских. Кроме того, военный корреспондент Александр Коц заявил, что в составе ДРГ, атакующей Белгородскую область, есть ичкерийцы (самопровозглашенная Республика Ичкерия — террористическая организация, запрещенная в РФ). Об этом он написал у себя в Telegram. Военкор Павел Белый RT сообщил, что жители Грайворона покидают город. По его словам, в районе населенного пункта слышна стрельба.