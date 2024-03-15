Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский перебросит бойцов с Запорожского направления в поддержку диверсантам, которые пытаются прорваться на территорию Курской и Белгородской областей. Об этом сообщил URA.RU исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», экс-министр госбезопасности ДНР, Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук.
Сырский объявил о ротации войск на запорожском направлении в своем telegram-канале. По его словам, это необходимо, чтобы заменить подразделения, которые долгое время находились на передней линии обороны, несмотря на сложную обстановку вблизи Работино и Вербового.
«Это необходимо для срочного перераспределения сил для укрепления тех армейских подразделений поддержки диверсантов, которые пытались и пытаются прорвать нашу границу на белгородском и курском направлениях. Им нужно набрать боеготовый, опытный сегмент, чтобы попытаться поддержать ту катастрофическую ситуацию, сложившуюся из-за организации провокации накануне выборов. Как известно, эта акция не увенчалась успехом», — сказал Андрей Пинчук.
В районе Запорожья как раз находились наиболее подготовленные бойцы, отметил полковник запаса. «Запорожская область была основным направлением удара украинского контрнаступа. Там концентрировались так называемые бригады прорыва, которые были вооружены НАТОвским оружием и бронетехникой. Именно там 47-я бригада, например, полностью оборудованная танками Leopard, боевыми машинами пехоты (БМП) Bradley, понесла катастрофические потери», — подчеркнул экс-министр госбезопасности ДНР.
Из-за высоких потерь ВСУ вынуждены отказаться от притязаний на территории в районе Работино, продолжил собеседник агентства. «Им нужно доукомплектовать потери, которые были понесены, начиная с контрнаступа. Таким образом, будет зафиксирован окончательный отказ от попыток прорыва на Работинском направлении. Там до сих пор идут ожесточенные бои, и пока Работино до сих пор является в определенной степени серой зоной боевых действий», — объяснил Пинчук
Тем временем Украинские диверсионные группы при поддержке артиллерии и БПЛА уже несколько дней пытаются прорваться на территорию Белгородской и Курской областей. Для высадки десанта они начали использовать вертолеты. Вооруженные силы РФ успешно отбивают удары противника, который несет массовые потери при попытках прорыва.
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