ВСУ атакуют регионы России во время выборов: карта СВО 15 марта

Гладков: два человека пострадали в результате обстрела Белгорода

15 марта 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

ВСУ не оставляют попыток нанести урон российским регионам, которые не входят в зону спецоперации Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В первый день выборов президента России ВСУ обстреляли российские регионы. Были перехвачены десятки беспилотников над Белгородской, Калужской и Липецкой областями. В Белгороде пострадали два человека. Ход боевых действий и карта спецоперации России на Украине 15 марта 2024 года — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Атаки ВСУ в первый день выборов в России Армия Украины запустила десятки беспилотников по российским регионам. Два дрона сбиты в Липецкой области, пять в Белгородской и Калужской. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами РСЗО Vampire. Они сбиты в воздухе. Украина нанесла урон Белгороду. Один снаряд попал в автомобиль, пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Местные СМИ сообщают также о прилете по школьному стадиону и гражданской инфрастуктуре. До этого в регионе звучала воздушная тревога. Из-за нее голосовавшим жителям пришлось спуститься в укрытия. Также сообщалось о ночных обстрелах Донецка. Погибли три ребенка. ВСУ ударили по своим в Харьковской области ВСУ обстреляли Волчанск в Харьковской области. Город находится под контролем Украины. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Они рассказали, что огонь велся с юго-западного направления. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Горожане исключают случайный обстрел, так как атаки были с большими интервалами и в местах, где не было украинских военных. Донецкое направление Солдаты ВСУ бежали после боев около населенного пункта Терны. Они спрятались в лесополосе. Российская разведка вскрыла новое местоположение военных. Был открыт огонь. Выжившие бежали. Об этом рассказал Андрей Марочко. Севернее Соледара была уничтожена пехота ВСУ. После этого российские военные взяли под контроль опорный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Запорожское направление Оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор» рассказал о сдаче в плен украинских военных. По его словам, ранее таких случаев было больше. Сейчас сдаются чаще всего люди в возрасте, как правило, мобилизованные. По словам оператора, они не выдерживают постоянную работу ударных дронов РФ и град артиллерии. «Когда они сдаются в плен, у них в шутку спрашивают: нравится ли вам работа наших БПЛА и нашей артиллерии? Они говорят, что да, все на высоком уровне, поэтому и принимают решение сдаться», — поделился «Доктор». Он также отметил продвижение ВС РФ в районе Работино. По его словам, обстановка остается напряженной, на это не мешает армии продвигаться. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о прорыве линии обороны ВСУ на этом участке фронта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В первый день выборов президента России ВСУ обстреляли российские регионы. Были перехвачены десятки беспилотников над Белгородской, Калужской и Липецкой областями. В Белгороде пострадали два человека. Ход боевых действий и карта спецоперации России на Украине 15 марта 2024 года — в материале URA.RU. Армия Украины запустила десятки беспилотников по российским регионам. Два дрона сбиты в Липецкой области, пять в Белгородской и Калужской. Также ВСУ пытались атаковать Белгородскую область ракетами РСЗО Vampire. Они сбиты в воздухе. Украина нанесла урон Белгороду. Один снаряд попал в автомобиль, пострадали два человека. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. Местные СМИ сообщают также о прилете по школьному стадиону и гражданской инфрастуктуре. До этого в регионе звучала воздушная тревога. Из-за нее голосовавшим жителям пришлось спуститься в укрытия. Также сообщалось о ночных обстрелах Донецка. Погибли три ребенка. ВСУ обстреляли Волчанск в Харьковской области. Город находится под контролем Украины. Есть пострадавшие среди мирных жителей. Они рассказали, что огонь велся с юго-западного направления. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на собственные источники. Горожане исключают случайный обстрел, так как атаки были с большими интервалами и в местах, где не было украинских военных. Солдаты ВСУ бежали после боев около населенного пункта Терны. Они спрятались в лесополосе. Российская разведка вскрыла новое местоположение военных. Был открыт огонь. Выжившие бежали. Об этом рассказал Андрей Марочко. Севернее Соледара была уничтожена пехота ВСУ. После этого российские военные взяли под контроль опорный пункт противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Оператор БПЛА 70-го полка с позывным «Доктор» рассказал о сдаче в плен украинских военных. По его словам, ранее таких случаев было больше. Сейчас сдаются чаще всего люди в возрасте, как правило, мобилизованные. По словам оператора, они не выдерживают постоянную работу ударных дронов РФ и град артиллерии. Он также отметил продвижение ВС РФ в районе Работино. По его словам, обстановка остается напряженной, на это не мешает армии продвигаться. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщал о прорыве линии обороны ВСУ на этом участке фронта.