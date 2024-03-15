Тюменцы выиграли машину, электросамокат и ноутбук в первый день викторины

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Викторина Люби свой край. Тюмень , викторина
Принять участие в викторине можно с 15 по 17 марта Фото:

Жители Тюмени в первый день викторины «Люби свой край» выиграли электросамокат, холодильник и машину. Розыгрыш призов проходил на телеканале «Тюменское время».

В рамках второго тура победители розыгрыша получили тур в Тобольск, электросамокат, холодильник, колонку, микроволновку, турпакет в аквапарк, смартфон, велосипед, телевизор, ноутбук. Одна их жительниц стала обладательницей автомобиля LADA Granta Cross.

Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше. С 15 по 17 марта в викторине «Люби свой край» все совершеннолетние желающие могут прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа можно выиграть бытовую технику, сладости, а во втором этапе — машину и квартиру. Тюменцы уже стали обладателями колонок, весов, велосипедов, смартфонов.

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Жители Тюмени в первый день викторины «Люби свой край» выиграли электросамокат, холодильник и машину. Розыгрыш призов проходил на телеканале «Тюменское время». В рамках второго тура победители розыгрыша получили тур в Тобольск, электросамокат, холодильник, колонку, микроволновку, турпакет в аквапарк, смартфон, велосипед, телевизор, ноутбук. Одна их жительниц стала обладательницей автомобиля LADA Granta Cross. Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше. С 15 по 17 марта в викторине «Люби свой край» все совершеннолетние желающие могут прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа можно выиграть бытовую технику, сладости, а во втором этапе — машину и квартиру. Тюменцы уже стали обладателями колонок, весов, велосипедов, смартфонов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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