Тюменцы выиграли машину, электросамокат и ноутбук в первый день викторины

15 марта 2024 в 21:59 Размер текста - 17 +

Принять участие в викторине можно с 15 по 17 марта Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Тюмени в первый день викторины «Люби свой край» выиграли электросамокат, холодильник и машину. Розыгрыш призов проходил на телеканале «Тюменское время». В рамках второго тура победители розыгрыша получили тур в Тобольск, электросамокат, холодильник, колонку, микроволновку, турпакет в аквапарк, смартфон, велосипед, телевизор, ноутбук. Одна их жительниц стала обладательницей автомобиля LADA Granta Cross. Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше. С 15 по 17 марта в викторине «Люби свой край» все совершеннолетние желающие могут прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа можно выиграть бытовую технику, сладости, а во втором этапе — машину и квартиру. Тюменцы уже стали обладателями колонок, весов, велосипедов, смартфонов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Тюмени в первый день викторины «Люби свой край» выиграли электросамокат, холодильник и машину. Розыгрыш призов проходил на телеканале «Тюменское время». В рамках второго тура победители розыгрыша получили тур в Тобольск, электросамокат, холодильник, колонку, микроволновку, турпакет в аквапарк, смартфон, велосипед, телевизор, ноутбук. Одна их жительниц стала обладательницей автомобиля LADA Granta Cross. Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше. С 15 по 17 марта в викторине «Люби свой край» все совершеннолетние желающие могут прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа можно выиграть бытовую технику, сладости, а во втором этапе — машину и квартиру. Тюменцы уже стали обладателями колонок, весов, велосипедов, смартфонов.