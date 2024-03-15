Тюменцы выиграли машину, электросамокат и ноутбук в первый день викторины

Жители Тюмени в первый день викторины «Люби свой край» выиграли электросамокат, холодильник и машину. Розыгрыш призов проходил на телеканале «Тюменское время».
В рамках второго тура победители розыгрыша получили тур в Тобольск, электросамокат, холодильник, колонку, микроволновку, турпакет в аквапарк, смартфон, велосипед, телевизор, ноутбук. Одна их жительниц стала обладательницей автомобиля LADA Granta Cross.
Ранее URA.RU писало, как принять участие в розыгрыше. С 15 по 17 марта в викторине «Люби свой край» все совершеннолетние желающие могут прийти с паспортом в один из центров проведения викторины (адреса можно найти на портале «Тюмень — наш дом») и правильно ответить на вопросы. В рамках первого этапа можно выиграть бытовую технику, сладости, а во втором этапе — машину и квартиру. Тюменцы уже стали обладателями колонок, весов, велосипедов, смартфонов.
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