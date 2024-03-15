Власти Муравленко пригласили жителей на празднование Дня оленевода

В Муравленко (ЯНАО) 16 и 17 марта состоится празднование Дня оленевода. Отметить событие жителей приглашают власти города в соцсети.
«Готовьтесь встречать День оленевода в Муравленко! Сегодня в Парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждет яркая, насыщенная программа!» — сообщается в telegram-канале городской мэрии.
Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Весь день будет работать торговая ярмарка. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, активности для детей, прыжки через нарты, бег с палкой. Женщины устроят дефиле в национальной одежде, а также состоится конкурс на лучшую строганину.
В честь празднования Дня оленевода в месте проведения мероприятия в Муравленко подготовили новые общественные пространства. На площадке установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, берлогу и амфитеатр.
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