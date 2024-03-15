15 марта 2024

Власти Муравленко пригласили жителей на празднование Дня оленевода

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Празднование Дня оленевода. Салехард. 25 марта 2016г
Праздник в Муравленко стартует 16 марта Фото:
новость из сюжета
День оленевода — главный праздник Ямала

В Муравленко (ЯНАО) 16 и 17 марта состоится празднование Дня оленевода. Отметить событие жителей приглашают власти города в соцсети.

«Готовьтесь встречать День оленевода в Муравленко! Сегодня в Парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждет яркая, насыщенная программа!» — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Весь день будет работать торговая ярмарка. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, активности для детей, прыжки через нарты, бег с палкой. Женщины устроят дефиле в национальной одежде, а также состоится конкурс на лучшую строганину.

В честь празднования Дня оленевода в месте проведения мероприятия в Муравленко подготовили новые общественные пространства. На площадке установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, берлогу и амфитеатр.

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В Муравленко (ЯНАО) 16 и 17 марта состоится празднование Дня оленевода. Отметить событие жителей приглашают власти города в соцсети. «Готовьтесь встречать День оленевода в Муравленко! Сегодня в Парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждет яркая, насыщенная программа!» — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Весь день будет работать торговая ярмарка. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, активности для детей, прыжки через нарты, бег с палкой. Женщины устроят дефиле в национальной одежде, а также состоится конкурс на лучшую строганину. В честь празднования Дня оленевода в месте проведения мероприятия в Муравленко подготовили новые общественные пространства. На площадке установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, берлогу и амфитеатр.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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