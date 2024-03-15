Власти Муравленко пригласили жителей на празднование Дня оленевода

16 марта 2024 в 08:04 Размер текста - 17 +

Праздник в Муравленко стартует 16 марта Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала В Муравленко (ЯНАО) 16 и 17 марта состоится празднование Дня оленевода. Отметить событие жителей приглашают власти города в соцсети. «Готовьтесь встречать День оленевода в Муравленко! Сегодня в Парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждет яркая, насыщенная программа!» — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Весь день будет работать торговая ярмарка. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, активности для детей, прыжки через нарты, бег с палкой. Женщины устроят дефиле в национальной одежде, а также состоится конкурс на лучшую строганину. В честь празднования Дня оленевода в месте проведения мероприятия в Муравленко подготовили новые общественные пространства. На площадке установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, берлогу и амфитеатр. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Муравленко (ЯНАО) 16 и 17 марта состоится празднование Дня оленевода. Отметить событие жителей приглашают власти города в соцсети. «Готовьтесь встречать День оленевода в Муравленко! Сегодня в Парке культуры и отдыха жителей и гостей города ждет яркая, насыщенная программа!» — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Торжественное открытие праздника состоится в 12 часов. Весь день будет работать торговая ярмарка. Зрителей ждут гонки на оленьих упряжках, активности для детей, прыжки через нарты, бег с палкой. Женщины устроят дефиле в национальной одежде, а также состоится конкурс на лучшую строганину. В честь празднования Дня оленевода в месте проведения мероприятия в Муравленко подготовили новые общественные пространства. На площадке установили разноуровневое освещение, малые архитектурные формы, берлогу и амфитеатр.