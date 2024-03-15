15 марта 2024

Курганский депутат Госдумы Ильтяков получил награду от федеральной службы. Фото

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Открытие штаба общественной поддержки Путина с Шумковым и Ильтяковым. Курган, ильтяков александр
Депутат ГД Ильтяков получил награду от Росреестра Фото:

Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков получил награду от федеральной службы Росреестра. Нагрудной знак политику вручил глава ведомства Олег Скуфинский. Об этом он написал в своем telegram-канале.

«За эффективную командную законотворческую работу, оперативность в принятии решений и профессиональный подход награжден нагрудным знаком Росреестра. Награду вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский», — написал Ильтяков.

Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС. Ведомственную награду политику вручили за помощь в работе с новыми регионами РФ.

Депутату Госдумы Александру Ильтякову вручили нагрудный знак Росреестра
Депутату Госдумы Александру Ильтякову вручили нагрудный знак Росреестра
Фото:
Ведомственную награду Ильтякову вручили за эффективную командную законотворческую работу
Ведомственную награду Ильтякову вручили за эффективную командную законотворческую работу
Фото:
Награду политику вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский
Награду политику вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский
Фото:

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Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков получил награду от федеральной службы Росреестра. Нагрудной знак политику вручил глава ведомства Олег Скуфинский. Об этом он написал в своем telegram-канале. «За эффективную командную законотворческую работу, оперативность в принятии решений и профессиональный подход награжден нагрудным знаком Росреестра. Награду вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС. Ведомственную награду политику вручили за помощь в работе с новыми регионами РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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