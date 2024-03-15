Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков получил награду от федеральной службы Росреестра. Нагрудной знак политику вручил глава ведомства Олег Скуфинский. Об этом он написал в своем telegram-канале.
«За эффективную командную законотворческую работу, оперативность в принятии решений и профессиональный подход награжден нагрудным знаком Росреестра. Награду вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский», — написал Ильтяков.
Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС. Ведомственную награду политику вручили за помощь в работе с новыми регионами РФ.
Депутату Госдумы Александру Ильтякову вручили нагрудный знак Росреестра
Фото: автор не указан, telegram-канал Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/6005
Ведомственную награду Ильтякову вручили за эффективную командную законотворческую работу
Фото: автор не указан, telegram-канал Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/6005
Награду политику вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский
Фото: автор не указан, telegram-канал Александра Ильтякова https://t.me/iltiakov_live/6005
Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков получил награду от федеральной службы Росреестра. Нагрудной знак политику вручил глава ведомства Олег Скуфинский. Об этом он написал в своем telegram-канале. «За эффективную командную законотворческую работу, оперативность в принятии решений и профессиональный подход награжден нагрудным знаком Росреестра. Награду вручил глава федерального ведомства Олег Скуфинский», — написал Ильтяков. Ранее URA.RU писало, что курганский сенатор Сергей Муратов получил медаль от МЧС. Ведомственную награду политику вручили за помощь в работе с новыми регионами РФ.