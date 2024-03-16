В ЯНАО остро не хватает некоторых специалистов

В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«В Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года количество вакансий больше всего выросло для электромонтажников (+185%), строителей (+130%) и операторов (+105%). Кроме того, увеличилось количество вакансий для сборщиков (+85%) и менеджеров по работе с клиентами (+65%)», — рассказали журналисту URA.RU представители пресс-службы.
По словам специалистов, в этом году в регионе средняя зарплата электромонтажника составила 87 тысяч рублей, строителя — 110 тысяч рублей, оператора — 46 тысяч рублей. Также сборщикам в ЯНАО платят около 63 тысяч рублей, а менеджерам по работе с клиентами — 48 тысяч рублей.
В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в регионе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Специалист подчеркнул, что в этой сфере спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.