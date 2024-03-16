В ЯНАО остро не хватает некоторых специалистов

«Авито Работа»: в ЯНАО в 2024 году не хватает электромонтажников и строителей
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО не хватает электромонтажников Фото:

В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«В Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года количество вакансий больше всего выросло для электромонтажников (+185%), строителей (+130%) и операторов (+105%). Кроме того, увеличилось количество вакансий для сборщиков (+85%) и менеджеров по работе с клиентами (+65%)», — рассказали журналисту URA.RU представители пресс-службы.

По словам специалистов, в этом году в регионе средняя зарплата электромонтажника составила 87 тысяч рублей, строителя — 110 тысяч рублей, оператора — 46 тысяч рублей. Также сборщикам в ЯНАО платят около 63 тысяч рублей, а менеджерам по работе с клиентами — 48 тысяч рублей.

В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в регионе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Специалист подчеркнул, что в этой сфере спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей.

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В ЯНАО в феврале 2024 года работодатели сильно нуждались в электромонтажниках, строителях и операторах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «В Ямало-Ненецком автономном округе в феврале 2024 года количество вакансий больше всего выросло для электромонтажников (+185%), строителей (+130%) и операторов (+105%). Кроме того, увеличилось количество вакансий для сборщиков (+85%) и менеджеров по работе с клиентами (+65%)», — рассказали журналисту URA.RU представители пресс-службы. По словам специалистов, в этом году в регионе средняя зарплата электромонтажника составила 87 тысяч рублей, строителя — 110 тысяч рублей, оператора — 46 тысяч рублей. Также сборщикам в ЯНАО платят около 63 тысяч рублей, а менеджерам по работе с клиентами — 48 тысяч рублей. В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что в регионе сервисы такси борются за кандидатов на должность водителей из-за дефицита кадров. Специалист подчеркнул, что в этой сфере спрос работодателей заметно превышает предложение соискателей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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