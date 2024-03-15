Губернатор ЯНАО Артюхов открыл арт-резиденцию в регионе. Видео

16 марта 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Артюхов зажег лампу 16 марта на открытии арт-резиденции Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО В Лабытнанги (ЯНАО) губернатор региона Дмитрий Артюхов торжественно открыл арт-резиденцию «Лампу». Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Будет светить долго и ярко. Для этого здесь есть все условия и самое главное — талантливая, увлеченная молодежь», — передают слова Артюхова в telegram-канале «Пул 89». Во время открытия губернатор региона символически зажег лампочку. В «Лампе» молодежь будет заниматься современным и театральным искусством, а также танцами и музыкой. У ямальцев будет возможность освоить креативные направления. Губернатор Артюхов рассказывал, что до конца этого года в регионе должны открыть три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое. У губернатора в планах открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лабытнанги (ЯНАО) губернатор региона Дмитрий Артюхов торжественно открыл арт-резиденцию «Лампу». Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89». «Будет светить долго и ярко. Для этого здесь есть все условия и самое главное — талантливая, увлеченная молодежь», — передают слова Артюхова в telegram-канале «Пул 89». Во время открытия губернатор региона символически зажег лампочку. В «Лампе» молодежь будет заниматься современным и театральным искусством, а также танцами и музыкой. У ямальцев будет возможность освоить креативные направления. Губернатор Артюхов рассказывал, что до конца этого года в регионе должны открыть три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое. У губернатора в планах открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года.