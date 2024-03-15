В Лабытнанги (ЯНАО) губернатор региона Дмитрий Артюхов торжественно открыл арт-резиденцию «Лампу». Об этом сообщили в telegram-канале «Пул 89».
«Будет светить долго и ярко. Для этого здесь есть все условия и самое главное — талантливая, увлеченная молодежь», — передают слова Артюхова в telegram-канале «Пул 89». Во время открытия губернатор региона символически зажег лампочку.
В «Лампе» молодежь будет заниматься современным и театральным искусством, а также танцами и музыкой. У ямальцев будет возможность освоить креативные направления.
Губернатор Артюхов рассказывал, что до конца этого года в регионе должны открыть три новые арт-резиденции. Они появятся в Лабытнанги, Тарко-Сале и Новом Уренгое. У губернатора в планах открыть такие пространства по всему Ямалу до конца 2025 года.
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