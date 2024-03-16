В УрФУ отреагировали на выходку профессора на выборах президента РФ

В УрФУ положительно отозвались о профессоре, устроившей провокацию на выборах

16 марта 2024 в 19:08 Размер текста - 17 +

Сотрудник УрФУ Эмилия Носова была на хорошем счету в вузе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Доктор наук и сотрудник Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилия Носова, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, была на хорошем счету в вузе, занималась наукой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. «Задержанная сегодня в Екатеринбурге — действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны», — отметили в вузе. Екатеринбурженка, доктор наук и сотрудник УрФУ, задержана за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии № 13. Информацию о подозрительных действиях женщины передали в полицию избиратели. Позже выяснилось, что доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени. Ей грозит пять лет тюрьмы. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Доктор наук и сотрудник Уральского федерального университета (УрФУ) Эмилия Носова, которая пыталась испортить зеленкой бюллетени на избирательном участке, была на хорошем счету в вузе, занималась наукой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УрФУ. «Задержанная сегодня в Екатеринбурге — действительно наш профессор. В институте, где она преподает и занимается наукой, о ней только положительные отзывы. Мотивы, побудившие женщину, возможно, ставшую жертвой мошенников, принести зеленку на избирательный участок, нам неизвестны», — отметили в вузе. Екатеринбурженка, доктор наук и сотрудник УрФУ, задержана за попытку испортить бюллетени зеленкой на избирательном участке в гимназии № 13. Информацию о подозрительных действиях женщины передали в полицию избиратели. Позже выяснилось, что доктор наук и сотрудник УрФУ пришла на выборы с зеленкой под давлением неизвестных, которым она перед этим перечислила 15 миллионов рублей. Эти деньги должны были вернуть лишь после того, как женщина испортит бюллетени. Ей грозит пять лет тюрьмы. Свердловская антитеррористическая комиссия напоминает, что за воспрепятствование избирательным правам или работе избирательных комиссий предусмотрена ответственность по статье 141 УК РФ. Президентские выборы проходят по всей России с 15 по 17 марта. Будущий лидер страны избирается на шесть лет. Кандидатов четверо: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся информация о том, как Свердловская область выбирает президента — в сюжете URA.RU.