16 марта 2024

В Тюмени открылись ярмарки с продуктами местных производителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, яица
В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна», где продаются товары местных сельхозпроизводителей Фото:

В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна» с продуктами местных производителей. По данным портала «Тюмень — наш» дом, там продают колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло, яйца и т. д. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край».

«После викторины жители окрестных домов с удовольствием подходят к прилавкам и покупают по низким ценам товары местных производителей: колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло… Очень удобно, что расплатиться можно по карте», — указано на официальном сайте портала «Тюмень — наш дом».

На портале указаны адреса проведения ярмарок рядом с домом. Чтобы найти наиболее удобный, необходимо воспользоваться поисковой системой на сайте.

Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюмени открылись десятки пунктов для участия в викторине фестиваля «Тюменская весна» «Люби свой край». За прошедшие два дня обладателями подарков стали более девяти тысяч участников. Среди прочего были разыграны несколько квартир и автомобилей.

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В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна» с продуктами местных производителей. По данным портала «Тюмень — наш» дом, там продают колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло, яйца и т. д. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край». «После викторины жители окрестных домов с удовольствием подходят к прилавкам и покупают по низким ценам товары местных производителей: колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло… Очень удобно, что расплатиться можно по карте», — указано на официальном сайте портала «Тюмень — наш дом». На портале указаны адреса проведения ярмарок рядом с домом. Чтобы найти наиболее удобный, необходимо воспользоваться поисковой системой на сайте. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюмени открылись десятки пунктов для участия в викторине фестиваля «Тюменская весна» «Люби свой край». За прошедшие два дня обладателями подарков стали более девяти тысяч участников. Среди прочего были разыграны несколько квартир и автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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