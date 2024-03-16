В Тюмени открылись ярмарки с продуктами местных производителей

17 марта 2024 в 09:24 Размер текста - 17 +

В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна», где продаются товары местных сельхозпроизводителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна» с продуктами местных производителей. По данным портала «Тюмень — наш» дом, там продают колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло, яйца и т. д. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край». «После викторины жители окрестных домов с удовольствием подходят к прилавкам и покупают по низким ценам товары местных производителей: колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло… Очень удобно, что расплатиться можно по карте», — указано на официальном сайте портала «Тюмень — наш дом». На портале указаны адреса проведения ярмарок рядом с домом. Чтобы найти наиболее удобный, необходимо воспользоваться поисковой системой на сайте. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюмени открылись десятки пунктов для участия в викторине фестиваля «Тюменская весна» «Люби свой край». За прошедшие два дня обладателями подарков стали более девяти тысяч участников. Среди прочего были разыграны несколько квартир и автомобилей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени открылись ярмарки фестиваля «Тюменская весна» с продуктами местных производителей. По данным портала «Тюмень — наш» дом, там продают колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло, яйца и т. д. Также на площадках можно принять участие в викторине «Люби свой край». «После викторины жители окрестных домов с удовольствием подходят к прилавкам и покупают по низким ценам товары местных производителей: колбасы, конфеты, молоко, йогурт, масло… Очень удобно, что расплатиться можно по карте», — указано на официальном сайте портала «Тюмень — наш дом». На портале указаны адреса проведения ярмарок рядом с домом. Чтобы найти наиболее удобный, необходимо воспользоваться поисковой системой на сайте. Ранее агентство писало о том, что 17 марта в Тюмени открылись десятки пунктов для участия в викторине фестиваля «Тюменская весна» «Люби свой край». За прошедшие два дня обладателями подарков стали более девяти тысяч участников. Среди прочего были разыграны несколько квартир и автомобилей.